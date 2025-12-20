La nuit des Français en NBA : Zaccharie Risacher adroit de loin face aux Spurs

Cette nuit en NBA, le Français qui a véritablement brillé est Victor Wembanyama. Certains autres ont très bien lancé leurs matchs, comme Zaccharie Risacher et Guerschon Yabusele, avant de respectivement, se calmer et rejoindre le banc de touche. L’ailier des Hawks est néanmoins resté dangereux à longue distance.

Les résultats de la nuit en NBA :

Celtics – Heat : 129-116 (score)

– Heat : 129-116 (score) Knicks – Sixers : 116-107 (score)

– Sixers : 116-107 (score) Hawks – Spurs : 98-126 (score)

: 98-126 (score) Cavaliers – Bulls : 125-136 (score)

: 125-136 (score) Wolves – Thunder : 112-107 (score)

Guerschon Yabusele

Décision cruelle de Mike Brown cette nuit. Le Français est rentré tôt dans le match et a inscrit son premier tir à 3-points avant de ne plus jouer. 4 minutes pour 3 points et 1 passe décisive à 1/1 au tir.

Allez, Guerschon commence bien son match. Il faut prendre de la confiance. 🙌pic.twitter.com/qiMS5lqBQs

Mohamed Diawara

Lui a joué une minute de moins, soit trois et n’a fait « que » manquer un tir à longue distance.

Zaccharie Risacher

L’ailier des Atlanta Hawks a inscrit le premier panier de son équipe cette nuit avec un magnifique tir primé depuis le corner, mais la suite de sa rencontre a été plus compliquée, malgré une belle adresse longue distance. 11 points, 6 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre à 4/11 au tir et 3/5 de loin.

Victor Wembanyama

Le pivot des Spurs a encore une fois été monstrueux. Il est entré dans l’histoire en atteignant les 100 rencontres consécutives à au moins un contre. Et en 21 minutes, il a totalement brisé les espoirs des Hawks. 26 points, 12 rebonds, 3 passes décisives, 2 contres et 1 interception à 10/15 au tir, 2/4 de loin et 4/7 aux lancers-francs.

Déjà 8 points en 7 minutes pour l’Alien ! 👽pic.twitter.com/4LuSWfprxD

Victor Wembanyama à la mi-temps :

🔹14 points

🔹5 rebonds

🔹6/9 au tir

Le tout en seulement 11 minutes. 👀 pic.twitter.com/Ujnq0ixxse

Rudy Gobert

Gobzilla a tenu son rang cette nuit dans la victoire des Wolves : 9 points à 3/7 au tir et 3/7 aux lancers, 14 rebonds et 1 passe en 33 minutes.

