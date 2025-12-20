Résumé NBA de la nuit : V.J. Edgecombe termine les Knicks

Cette nuit en NBA, l’une des rencontres les plus serrées a opposé les New York Knicks aux Philadelphia Sixers. Et c’est un rookie, V.J. Edgecombe, qui a pris ses responsabilités dans le clutch et a offert la victoire aux siens.

Les résultats de la nuit en NBA :

Celtics – Heat : 129-116 (score)

– Heat : 129-116 (score) Knicks – Sixers : 116-107 (score)

– Sixers : 116-107 (score) Hawks – Spurs : 98-126 (score)

: 98-126 (score) Cavaliers – Bulls : 125-136 (score)

: 125-136 (score) Wolves – Thunder : 112 – 107 (score)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

Le hustle des Celtics en une action avec Hugo Gonzalez à la finition ! 💥 pic.twitter.com/ObSF5WwYdd

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 20, 2025

Les classements NBA :

JUSTE ICI !