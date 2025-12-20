TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
Logo Philadelphia 76ers sixers globalSIXERSRésumé de la nuitNews NBA

Résumé NBA de la nuit : V.J. Edgecombe termine les Knicks

Le 20 déc. 2025 à 09:35 par Robin Wolff

V.J. Edgecombe 20 décembre 2025
Source image : YouTube

Cette nuit en NBA, l’une des rencontres les plus serrées a opposé les New York Knicks aux Philadelphia Sixers. Et c’est un rookie, V.J. Edgecombe, qui a pris ses responsabilités dans le clutch et a offert la victoire aux siens.

Les résultats de la nuit en NBA :

  • Celtics – Heat : 129-116 (score)
  • Knicks – Sixers : 116-107 (score)
  • Hawks – Spurs : 98-126 (score)
  • Cavaliers – Bulls : 125-136 (score)
  • Wolves – Thunder : 112 – 107 (score)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

Le hustle des Celtics en une action avec Hugo Gonzalez à la finition ! 💥 pic.twitter.com/ObSF5WwYdd

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 20, 2025

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir :

  • 23h : Nuggets – Rockets
  • 1h : Sixers – Mavericks
  • 1h : Raptors – Celtics
  • 1h : Pelicans – Pacers
  • 1h30 : Pistons – Hornets
  • 2h : Grizzlies – Wizards
  • 2h30 : Warriors – Suns
  • 3h30 : Jazz – Magic
  • 4h : Kings – Blazers
  • 4h30 : Clippers – Lakers
Tags : New York Knicks, Philadelphia Sixers, Résumé de la nuit en NBA, V.J. Edgecombe

Dans cet article

Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023