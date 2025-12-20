Résumé NBA de la nuit : V.J. Edgecombe termine les Knicks
Le 20 déc. 2025 à 09:35 par Robin Wolff
Cette nuit en NBA, l’une des rencontres les plus serrées a opposé les New York Knicks aux Philadelphia Sixers. Et c’est un rookie, V.J. Edgecombe, qui a pris ses responsabilités dans le clutch et a offert la victoire aux siens.
Les résultats de la nuit en NBA :
- Celtics – Heat : 129-116 (score)
- Knicks – Sixers : 116-107 (score)
- Hawks – Spurs : 98-126 (score)
- Cavaliers – Bulls : 125-136 (score)
- Wolves – Thunder : 112 – 107 (score)
Ce qu’il faut retenir :
- Les Boston Celtics se sont envolés en deuxième mi-temps face au Heat sous l’impulsion du duo Derrick White – Jaylen Brown. 63 points en cumulé pour les deux hommes.
- V.J. Edgecombe a été incroyable dans les dernières minutes face aux Sixers avec un tir de loin, un putback impressionnant et en se jetant sur un ballon décisif. Tyrese Maxey et ses 30 points ont aussi été déterminants.
- Les Spurs ont outrageusement dominé les Hawks sous l’impulsion d’un Victor Wembanyama génial en 21 minutes sur le parquet. Le Français a atteint les 100 matchs consécutifs avec au moins un contre. Historique.
- Les Cleveland Cavaliers sont au bord de la crise. Deuxième défaite consécutive face aux Chicago Bulls… rien ne va plus.
- Chris Finch a pété un boulon et a été expulsé dès le premier quart-temps. Les Wolves font tomber le Thunder dans le dernier quart-temps.
Le highlight de la nuit :
Le hustle des Celtics en une action avec Hugo Gonzalez à la finition ! 💥 pic.twitter.com/ObSF5WwYdd
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 20, 2025
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme NBA de ce soir :
- 23h : Nuggets – Rockets
- 1h : Sixers – Mavericks
- 1h : Raptors – Celtics
- 1h : Pelicans – Pacers
- 1h30 : Pistons – Hornets
- 2h : Grizzlies – Wizards
- 2h30 : Warriors – Suns
- 3h30 : Jazz – Magic
- 4h : Kings – Blazers
- 4h30 : Clippers – Lakers