Les Kings viennent d’annoncer que Domantas Sabonis ne sera pas réévalué avant 4 à 5 semaines, toujours à cause d’une déchirure partielle du ménisque au genou gauche. La raquette californienne reste en chantier, et Maxime Raynaud va pouvoir continuer de se montrer en tant que titulaire.

Domantas Sabonis n’a plus joué depuis le 16 novembre 2025, et l’update du 20 décembre n’arrange rien : Sacramento parle désormais d’une réévaluation « dans 4 ou 5 semaines », ce qui repousse forcément un retour au mieux courant janvier, sans garantie derrière. Dans l’histoire, c’était d’abord un point médical « 3 à 4 semaines », et on se retrouve à rallonger la note. Pour les plus taquins, on pourrait même aller jusqu’à poser la question : reverra-t-on Domas sous le maillot des Kings cette saison ? A l’approche de la trade deadline du 5 février, Sacramento a annoncé être à l’écoute d’offres sur ses joueurs cadres, il existe donc un monde où Sabonis fasse ses valises pendant sa convalescence.

Domantas Sabonis manquera encore 4 à 5 semaines. Maxime Raynaud sera encore titulaire 4 à 5 semaines.

Avant de se blesser, le pivot Lithuanien tournait à 17,2 points et 12,3 rebonds, 3,7 passes et 1,2 interception. Une production qui risque d’intéresser pas mal d’équipes de la Grande Ligue.

Et c’est là que l’histoire devient intéressante côté bleu-blanc-rouge : Maxime Raynaud est clairement propulsé dans la lumière par l’absence de Sabonis, au point d’avoir des séquences où il est la solution la plus stable dans la raquette. Cette saison il tourne à 9,6 points et 5,1 rebonds depuis la blessure de Sabonis, et surtout à 16,3 points et 7,5 rebonds sur ses 8 derniers matchs. Et quand on parle de belles perfs récentes, on a un exemple tout frais : 29 points et 11 rebonds contre Portland, son meilleur match en carrière, dans une défaite cruelle en prolongation (134-133).

Meilleure performance de Maxime Raynaud en carrière, malgré la cruelle défaite des Kings face aux Blazers :

🟣 29 points (career-high)

🟣 11 rebonds (career-high)

🟣 2 passes

🟣 2 interceptions

🟣 10/20 au tir

Les progrès sont exceptionnels… 🔥 pic.twitter.com/afcSibjpFd

Ce que ça peut signifier, très concrètement : plus de minutes et plus de responsabilités en tant que titulaire. La bonne nouvelle pour lui, c’est que la fenêtre est là, ouverte en grand… et qu’il est déjà en train d’y mettre le pied avec des matchs qui font lever les sourcils, même quand le score final fait mal.