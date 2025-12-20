Dix matchs sont au programme cette nuit en NBA dont une très belle affiche dès 23h entre les Nuggets et les Rockets. Un peu plus tard, les Raptors reçoivent les Celtics dans un choc de la conférence Est et en fin de nuit nous aurons droit à un nouvel épisode de la bataille de Los Angeles entre Lakers et Clippers.

Le programme NBA du soir

23h : Nuggets – Rockets

1h : Sixers – Mavericks

1h : Raptors – Celtics

1h : Pelicans – Pacers

1h30 : Pistons – Hornets

2h : Grizzlies – Wizards

2h30 : Warriors – Suns

3h30 : Jazz – Magic

4h : Kings – Blazers

4h30 : Clippers – Lakers

Le match à ne pas rater : Nuggets – Rockets

Le premier match de ce soir est à horaire européenne et en plus c’est une belle affiche. Les Nuggets de Nikola Jokic reçoivent les Rockets qui sont sur deux défaites consécutives. Les Nuggets eux sont sur une série de 6 victoires de suite (plus longue série en cours de la ligue) et n’ont aucune envie d’en rester là.

Tip-Off à 23h !

SATURDAY’S 10-GAME SLATE!

🏀 Jokić, DEN seeks 7th straight win vs. Durant, HOU

🏀 LaMelo, CHA vs. Cade, East-leading DET

🏀 Luka, LeBron vs. Harden, Kawhi in the battle of LA

🏀 No. 1 pick Flagg, DAL vs. No. 3 pick Edgecombe, PHI

🏀 East #4 BOS vs. East #3 TOR

📺 NBA TV, NBA… pic.twitter.com/tL7dgNSKRQ

— NBA (@NBA) December 20, 2025

Le reste du programme :

VJ Edgecombe affronte Cooper Flagg

Choc de la conférence Est entre Raptors et Celtics

Les Pelicans vont-ils remporter une quatrième victoire consécutive ?

Les Hornets vont tenter de surprendre les Pistons

Les Grizzlies sont sur 7 victoires lors de leurs 10 derniers matchs, et affrontent les Wizards

Stephen Curry face à Dillon Brooks match retour

Le Magic sur deux défaites consécutives, voudra se reprendre face au Jazz

Match retour entre les Blazers et les Kins, après la rencontre de jeudi soir remportées en prolongations par Portland.

Nouveau volet de la bataille de Los Angeles à 4h30.

Les Français en lice

Tidjane Salaün et Moussa Diabaté affrontent les Pistons.

Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr défient les Grizzlies.

Noah Penda aura peut-être du temps de jeu face au Jazz.

Maxime Raynaud retrouve les Blazers après sa belle performance de jeudi soir.

Nicolas Batum défie LeBron James et Luka Doncic.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici