Les Rockets assurent à Denver, Kevin Durant implacable (101-115)

Au terme d’une rencontre maîtrisée grâce à un gros run initié par Reed Sheppard (28 points), les Rockets d’un Kevin Durant en mode leader (31 points) prennent leur revanche à Denver, quelques jours après avoir perdu face aux Nuggets.

Houston s’est offert le luxe d’effacer la série de six victoires de suite des Nuggets. Cela après avoir perdu en prolongation face à la même équipe en début de semaine. Une rencontre où les Rockets ont véritablement pris le large durant le deuxième quart-temps, avant de trouver les ressources individuelles nécessaires pour faire face aux tentatives de retour de Denver.

Reed Sheppard, dans un premier temps, a eu un très gros temps fort avec notamment trois tirs à 3-points pour terminer le 3e quart-temps. Un coup de chaud qui a maintenu Houston en tête, peut-être échaudé les esprits puisque David Adelman (coach des Nuggets) s’est fait exclure en début de 4e quart-temps pour avoir trop violemment rouspété les arbitres.

pic.twitter.com/gL0TYiZzv0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 21, 2025

On note aussi les mots et l’attitude de Bruce Brown envers Kevin Durant, qui au lieu d’avoir pu éteindre le Slim Reaper, l’ont réveillé et montré à quel point il peut être dominant quand on cherche à le pousser dans ses retranchements basket. 31 points pour Durant, à 8/14 au tir avec 6 rebonds et 5 passes. Solide, leader. Ce que l’on attend de lui, en somme.

Houston was HOT from deep in their win over Denver!@KDTrey5: 31 PTS, 5 3PM@reed_sheppard: 28 PTS, 6 3PM@jabarismithjr: 22 PTS, 5 3PM

Rockets improve to 17-8 on the season 🚀 pic.twitter.com/GCRDOZNlu0

— NBA (@NBA) December 21, 2025

Nous n’avons pas évoqué Jamal Murray, tout simplement car le garçon n’a pas vécu une belle soirée (terme infiniment poli pour dire qu’il a été nul à chier, 16 points à 4/13 au tir). Les Nuggets sont donc vaincus à domicile dans une partie où Nikola Jokic – à l’inverse du match en début de semaine – n’a pas eu l’impact qu’on lui connaît habituellement (25 points, 7 rebonds, 5 passes à 9/20 au tir).