Luka Doncic (Lakers) sort sur blessure face aux Clippers

Les Lakers ont perdu contre les Clippers cette nuit et ça s’explique peut-être par la sortie sur blessure de Luka Doncic : le Slovène n’a joué que 20 minutes à cause d’une contusion à la jambe.

Les Lakers ont commencé le match sans Austin Reaves, Deandre Ayton et Rui Hachimura. Ils l’ont également terminé sans Luka Doncic. Ce dernier a officiellement quitté ses coéquipiers à la mi-temps après une première période compliquée (12 points à 4/13 au tir, 4 pertes de balle).

Luka Doncic (left leg contusion) is out for the rest of the game, per the Lakers.

— Dave McMenamin (@mcten) December 21, 2025

Pas plus de précisions ont été données concernant Luka, mais c’est un bobo qui tombe plutôt mal pour les Lakers. L’infirmerie est déjà bien remplie et la bande de Doncic a perdu quatre de ses huit derniers matchs.

Les Lakers tenteront de se relancer à Phoenix mardi et contre Houston à Noël. On a connu plus facile comme programme…