Les Clippers s’offrent les Lakers (103-88), malgré 36 points de LeBron James

Dans une rencontre très attendue entre les deux équipes de Los Angeles, ce sont les Clippers qui ont fait meilleure figure. Kawhi Leonard signe sa plus grosse performance offensive de la saison (32 points) face à un LeBron James solide (36 pions) qui n’a pas pu compter sur Luka Doncic, blessé et sorti à la mi-temps.

Les Clippers se sont vaillamment battus face à des Lakers qui n’ont pas vraiment eu le déroulement du match pour eux. Un petit « braquage » sur le papier que le résultat de ce match, puisque les Voiliers sont embourbés dans un premier tiers de saison absolument catastrophique.

CAUGHT BY THE KLAW 🖐️

KAWHI STEAL 👉 KAWHI DUNK! pic.twitter.com/sQC0mQEg3Y

— LA Clippers (@LAClippers) December 21, 2025

Pourtant, cette nuit, ils ont triomphé d’une équipe des Lakers qui, si elle ne rassure pas vraiment défensivement, s’en sort plutôt bien et caracole dans le top de la conférence Ouest. Un match à sens unique, disputé sans Austin Reaves (mollet) et en partie sans Luka Doncic, blessé à la cuisse durant la rencontre et stoppé par son staff à la mi-temps.

🚨 LUKA RULED OUT FOR REMAINDER OF GAME

pic.twitter.com/vvyZ0yFCRh

— LakeShowYo (@LakeShowYo) December 21, 2025

Les blessures n’ont pour autant pas épargné les Clippers, qui ont perdu Ivica Zubac dès le premier quart-temps sur une entorse. Cela ne les a pas empêché de prendre directement l’avantage au score, en profitant notamment de la maladresse d’un Luka Doncic à 0/6 au tir pour commencer la rencontre. Seul LeBron James a réellement tiré son épingle du jeu avec 36 points. Le King est toujours en grande forme, à quelques jours de ses 41 ans. De manière globale, le 6/38 des Lakers à 3-points n’aurait pas pu autoriser une victoire.

Les Clips n’ont par la suite pas été revus à moins de sept points d’écart. Il s’agit de la 7e victoire de la saison pour la franchise, qui doit continuer sur cette lancée pour sauver les rares meubles intacts d’une maison enflammée.