Match tendu entre les Warriors et les Suns cette nuit, symbolisé par la première expulsion de la saison de Draymond Green. Son coach Steve Kerr en a profité pour mettre un tacle à Dillon Brooks.

Draymond Green aura tenu 28 matchs. 28 matchs sans se faire expulser cette saison, série qui s’est donc arrêtée cette nuit au milieu du deuxième quart-temps.

Poussette dans le dos de Collin Gillespie après avoir échangé des mots doux, embrouille avec les arbitres juste derrière, deux techniques de suite, et hop retour au vestiaire.

Draymond Green a été expulsé cette nuit lors d’un Warriors – Suns bien tendu… 😬😬

1ère expulsion de la saison, sa 21e en carrière (saison régulière).

December 21, 2025

Après le match, Stephen Curry a indiqué que cette expulsion a réveillé les Warriors, dominés dans le premier quart-temps avant de réagir pour finalement l’emporter 119-116. Mais Steve Kerr, lui, n’a pas hésité à dire ce qu’il pensait de la décision des arbitres, envoyant un tacle à Dillon Brooks au passage.

« J’ai trouvé ça nul » a déclaré Kerr. « Il méritait clairement une technique. Mais il se dirige vers le banc, crie quelque chose et en reçoit une deuxième. Nous avons vu un joueur de leur équipe littéralement frapper Steph (Curry) au ventre l’autre soir, de manière préméditée, sans être expulsé. Deux nuits plus tard, les arbitres se sont énervés à cause de quelques mots prononcés par Draymond. Je ne suis absolument pas d’accord. »

Steve Kerr fait allusion à la séquence en fin de match l’autre jour, à Phoenix, quand Dillon Brooks a pris une faute flagrante pour avoir frappé Curry au ventre après avoir contesté un 3-points. Il avait néanmoins pu terminer le match.

What is Dillon Brooks thinking here other than trying to intentionally hurt Steph Curry?

There’s no reason for that type of wind up and to smack a guy in the stomach well after the play. I’m surprised the refs didn’t throw him out for this. pic.twitter.com/X6JhVZARXO

December 19, 2025

Le coach des Warriors a également exprimé sa frustration en mentionnant le coup bas de Brooks lors des Playoffs 2022, provoquant une fracture du poignet chez Gary Payton II.

Bref, la rivalité entre le vilain des Suns et la franchise des Warriors n’est pas prête de s’éteindre.