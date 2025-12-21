Résumé NBA de la nuit : Desmond Bane signe un game winner face au Jazz !

Dix rencontres avec deux chocs en début et en toute fin de soirée. Mais aussi Desmond Bane, Draymond Green pas content… On fait le point dans le résumé NBA de la nuit !

Les résultats de la nuit :

Nuggets – Rockets : 101-115 (stats)

: 101-115 (stats) Sixers – Mavericks : 121-114 (stats)

– Mavericks : 121-114 (stats) Raptors – Celtics : 96-112 (stats)

: 96-112 (stats) Pelicans – Pacers : 128-109 (stats)

– Pacers : 128-109 (stats) Pistons – Hornets : 112-86 (stats)

– Hornets : 112-86 (stats) Grizzlies – Wizards : 122-130 (stats)

: 122-130 (stats) Suns – Warriors : 116-119 (stats)

: 116-119 (stats) Jazz – Magic : 127-128 a.p. (stats)

: 127-128 a.p. (stats) Kings – Blazers : 93-98 (stats)

: 93-98 (stats) Clippers – Lakers : 103-88 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Kevin Durant solide (31 points), Reed Sheppard chaud à souhait (28 points en sortie de banc) et les Rockets tiennent leur revanche contre les Nuggets, quelques jours après avoir perdu lors de la même opposition.

Malgré les 24 points et 15 rebonds d’Anthony Davis, les Mavericks n’ont pas pu lutter avec un Tyrese Maxey de feu (38 points !).

Les Celtics collent une belle rouste aux Raptors, qui sont en plein creux de la vague.

29 points pour Zion Williamson, une phrase rassurante et qui permet aux Pelicans de s’imposer très largement contre les Pacers.

Les Pistons défoncent les Hornets, jusqu’ici rien d’anormal.

Santi Aldama a tout donné (37 points, 10 rebonds) mais les Wizards ont eu le dernier mot à Memphis.

Les Warriors s’imposent à Phoenix, mais Draymond Green a reçu sa première faute technique de la saison…

Desmond Bane sauve le Magic quasiment au buzzer, en prolongation !

Les Blazers assurent l’essentiel chez les Kings, le marasme continue à Sac-Town.

Les Clippers s’offrent les Lakers, après une blessure de Luka Doncic avant la mi-temps. Kawhi Leonard signe son meilleur match de la saison (32 points) et résiste à un grand LeBron James (36 pions)

Le highlight de la nuit :

WILD FINISH IN UTAH 🤯

DESMOND BANE GAME-WINNER AFTER KEYONTE GEORGE FOUR-POINT PLAY! pic.twitter.com/lwS2a2oNKT

— SportsCenter (@SportsCenter) December 21, 2025

Les classements NBA :

JUSTE ICI !