La nuit des Français en NBA : Maxime Raynaud est fort au basketball (17 points vs. Blazers)

Le 21 déc. 2025 à 09:15 par Nicolas Vrignaud

Dix matchs, quelques tricolores ici et là sur les parquets, ça vaut bien un récap sur la nuit des Français en NBA, avec un Maxime Raynaud toujours bien en forme !

Les résultats de la nuit :

Nuggets – Rockets : 101-115 (stats)

: 101-115 (stats) Sixers – Mavericks : 121-114 (stats)

– Mavericks : 121-114 (stats) Raptors – Celtics : 96-112 (stats)

: 96-112 (stats) Pelicans – Pacers : 128-109 (stats)

– Pacers : 128-109 (stats) Pistons – Hornets : 112-86 (stats)

– Hornets : 112-86 (stats) Grizzlies – Wizards : 122-130 (stats)

: 122-130 (stats) Suns – Warriors : 116-119 (stats)

: 116-119 (stats) Jazz – Magic : 127-128 a.p. (stats)

: 127-128 a.p. (stats) Kings – Blazers : 93-98 (stats)

: 93-98 (stats) Clippers – Lakers : 103-88 (stats)

Maxime Raynaud

Qui a besoin d’un bûcheron lituanien quand il est possible d’avoir un ingénieur français ? Maxime Raynaud continue de se porter comme un charme chez les Kings, et colle 17 points, 11 rebonds, 1 passe, 1 interception, 1 contre à 7/13 au tir face aux Blazers. Keep going, on est juste là pour t’accompagner jeune star.

Maxime Raynaud in his last 5 games as a starter:

— 15.4 PPG

— 8.8 RPG

— 1.4 APG

— 0.6 SPG

— 0.6 BPG

— 53.4 FG%

— 33.3 3P%

— 58.0 TS% pic.twitter.com/ndgf77dTNF

— KingsMuse (@kings_muse) December 20, 2025

Tidjane Salaün et Moussa Diabaté

Des Hornets peu en réussite au global à Detroit, et un Tidjane Salaün à 8 points, 3 rebonds et 3/8 au tir. Moussa termine lui avec un petit point symbolique.

Noah Penda

13 points, 12 rebonds à 6/11 au tir, ça c’est du match ! Et la victoire en prime à Salt Lake City pour Noah !

Rayan Rupert et Sidy Cissoko

1 point pour Sidy Cissoko, 0 pour Rayan Rupert face aux Kings.

Nicolas Batum

3 points, 4 rebonds pour Nico, et surtout la victoire contre le voisin ! Ça doit faire du bien, car la saison n’est pas facile chez les Clippers. Courage !

Alexandre Sarr

Qu’est-ce qu’une soirée bien réussie ? Une victoire et une belle performance. 18 points, 11 rebonds à 8/16 au tir pour Alex contre les Grizzlies, parce que Jaren Jackson Jr c’est de l’eau.

Le programme de ce soir :