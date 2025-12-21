Ja Morant devient actionnaire des… Levallois Metropolitans !

Abonné à l’infirmerie ces dernières semaines, Ja Morant a pu se concentrer sur des projets loin des terrains… et de Memphis. Parmi eux ? Un investissement au sein du club des Levallois Metropolitans, évoluant en troisième division française. Oui, vous avez bien lu et non, nous ne sommes pas le premier avril.

C’est à travers sa société Catch12 que Ja Morant et son oncle ont décidé d’investir dans EuroStep Ventures, propriétaire majoritaire du club de Levallois depuis 2024, qui avait fait faillite cette même année peu après le départ de Victor Wembanyama (joueur des Mets 92 avec Bilal Coulibaly et le coach Vincent Collet en 2022-23) vers la NBA.

Le meneur star des Grizzlies s’associe ainsi à Luc Dayan et son groupe américain à travers des « montants significatifs » selon L’Équipe, dans le but de remettre les Mets dans l’élite du basket français et faire grandir le club de la région parisienne « sur et en dehors des terrains ».

Cet investissement de Morant & Co pourrait aussi être un moyen de se positionner en amont de la création de NBA Europe, prévue pour 2027-28. Paris fait partie des villes destinées à recevoir une équipe permanente dans le nouveau projet de ligue d’Adam Silver.