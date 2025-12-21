Avec ses récentes performances en NCAA, AJ Dybantsa confirme non seulement son statut de premier choix potentiel à la Draft 2026, mais il attire aussi les regards des plus grands, dont LeBron James.

Il y a quelques jours, LeBron et les Lakers jouaient à Utah. Au premier rang, il y avait AJ Dybantsa, jeune crack de 18 ans qui évolue actuellement à l’université de BYU (Utah). Le moment parfait pour une belle accolade entre la légende et celui qui rêve d’en devenir une.

Last night AJ Dybantsa was front row with his Dad Ace at the Lakers vs Jazz game.

After the final whistle LeBron went right over to AJ. pic.twitter.com/VfSeRzPMrr

— Jarom Jordan (@jaromjordan) December 19, 2025

« Il m’a simplement dit qu’il m’observait de loin et qu’il était excité de voir où j’en suis » a déclaré Dybantsa sur sa relation avec LeBron. « Il y a deux ans, je m’étais entraîné avec lui, et on est restés en contact » a-t-il ajouté, faisant référence à un workout en 2023 à Los Angeles avec le King, quand il avait seulement 16 piges et qu’il était alors considéré comme le meilleur lycéen du pays.

On ne sait pas si sa brève rencontre avec LeBron lui a donné des super-pouvoirs, mais AJ Dybantsa a tout cassé le lendemain lors de la rencontre universitaire entre BYU et Abilene Christian.

35 points (record personnel en NCAA)

6 rebonds

4 passes

9/12 au tir, 17/20 aux lancers-francs

1 putback dunk de malade

AJ DYBANTSA DUNK OF THE YEAR CANDIDATE 🤯 pic.twitter.com/9hEhKLHVgU

— B/R Hoops (@brhoops) December 20, 2025

Tournant à 22 points, 7 rebonds et 3 passes de moyenne à 57% au tir cette saison, en tant que freshman on le rappelle, AJ Dybantsa porte BYU vers un bilan de onze victoires en douze matchs, synonyme de spot #10 au ranking NCAA.

Le natif de Boston continue de s’affirmer comme un candidat très sérieux au premier choix de la Draft NBA 2026, avec Cam Boozer et Darryn Peterson.