Deux mois après la reprise de la saison NBA, la Course au MVP semble une nouvelle fois destinée à se jouer entre Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic. La preuve avec le dernier sondage réalisé par ESPN.

Chaque année, l’insider Tom Bontemps (ESPN) fait plusieurs points sur la Course au MVP en réalisant un sondage qui reprend les modalités exactes du vote en fin de saison : une centaine de journalistes interrogés (provenant des différents marchés) et même système de points, bref c’est le meilleur baromètre pour savoir où en est la lutte au plus prestigieux des trophées individuels.

Sur ce début de saison, Shai Gilgeous-Alexander – tenant du titre – devance Nikola Jokic de quelques points seulement.

D’après le traditionnel sondage de @TimBontemps (ESPN) concernant la course au MVP, SGA remporterait le trophée si la saison s’arrêtait aujourd’hui.

Voici les résultats, basés sur un vote de 100 journalistes et qui reprend la formule du vote en fin de saison : pic.twitter.com/YKnoHiyoyX

On est partis sur les bases de l’une des courses au MVP les plus serrées de l’histoire. SGA est encore meilleur que l’an passé et le Thunder (25 victoires en 28 matchs) a l’occasion de battre le record all-time de victoires des Warriors 2016. Quant à Jokic, il continue de repousser les limites de la polyvalence et de l’efficacité, au sein d’une équipe de Denver Top 3 de l’Ouest (20 victoires – 7 défaites).

Mention aussi à Luka Doncic, Cade Cunningham et Jalen Brunson, qui complètent le Top 5.

