Comme vous le savez, sur TrashTalk, le mercredi rime avec Course au MVP. On s’approche de la barre des 25 matchs joués par équipe et c’est donc l’occasion idéale de faire un nouveau point sur la lutte au plus prestigieux des trophées individuels. Entre nouvelles têtes et changement au sommet, par ici le nouveau classement !

LE CLASSEMENT DU 26/11

Stats : 28,7 points / 4,9 rebonds / 3,8 passes / 1,2 interception / 50% au tir

28,7 points / 4,9 rebonds / 3,8 passes / 1,2 interception / 50% au tir Bilan : 15 victoires – 9 défaites

Anthony Edwards a demandé conseil à Michael Jordan cet été pour améliorer son jeu mi-distance et mieux gérer les prises à deux. Cette saison, on le sent un peu plus à l’aise dans ces deux aspects même s’il reste du chemin à parcourir, notamment dans la protection du ballon. En matière de scoring, Ant-Man a encore gagné en efficacité : quatre matchs à minimum 40 points sur ses neuf dernières sorties, et plusieurs exploits dans le money-time pour porter des Wolves habituellement fébriles dans le clutch. S’il a été plus discret récemment, Edwards a guidé Minnesota vers cinq victoires en six matchs, synonyme de Top 6 à l’Ouest.

Stats : 28 points / 3,1 rebonds / 6,4 passes / 47,1% au tir

28 points / 3,1 rebonds / 6,4 passes / 47,1% au tir Bilan : 17 victoires – 7 défaites

Avec l’arrivée du coach Mike Brown à la tête des Knicks, on savait que l’attaque new-yorkaise aurait un profil différent cette saison : plus de mouvement, plus de circulation de balle, moins d’isolations. Mais même au sein de ce nouveau système offensif, Jalen Brunson reste la tête du serpent : le meneur reste sur trois matchs à minimum 30 points, portant son total à 87 chez les Knicks (troisième dans l’histoire de la franchise, derrière Carmelo Anthony et Patrick Ewing). Sous son impulsion, New York a remporté huit de ses neuf derniers matchs pour prendre la deuxième place à l’Est, avec une qualification en demi-finale de NBA Cup en prime.

Stats : 30,5 points / 4,8 rebonds / 5,5 passes / 1,4 interception / 50,2% au tir

30,5 points / 4,8 rebonds / 5,5 passes / 1,4 interception / 50,2% au tir Bilan : 14 victoires – 11 défaites

Avec cinq défaites sur les sept derniers matchs et un niveau inquiétant pour la meilleure équipe de l’Est l’an passé, Donovan Mitchell chute logiquement au classement du MVP. Pourtant, Spida continue d’enchaîner les grosses performances au scoring, portant les Cavs au milieu des blessures et des turbulences actuelles. Lors des temps-morts, dans le vestiaire, dans les discours, Mitchell essaye d’assumer au maximum son rôle de leader. Mais il faut bien avouer que pour l’instant ça ne paye pas : « Nous jouons par à-coups, et c’est ce qui est difficile » a récemment déclaré l’arrière All-Star, soulignant l’irrégularité de son équipe.

Stats : 31,5 points / 4,7 rebonds / 7,2 passes / 1,7 interception / 46,7% au tir

31,5 points / 4,7 rebonds / 7,2 passes / 1,7 interception / 46,7% au tir Bilan : 13 victoires – 10 défaites

Même si Joel Embiid et Paul George sont récemment revenus sur les parquets, les Sixers appartiennent clairement à Tyrese Maxey aujourd’hui. Le meneur réalise le troisième meilleur début de saison de l’histoire de la franchise au nombre de points (derrière Allen Iverson et Wilt Chamberlain s’il vous plaît), lui qui porte l’équipe soir après soir. Ironie de l’histoire : l’action la plus marquante de sa quinzaine, c’est un contre au buzzer pour donner la victoire à Philly contre les Warriors. Restant sur quatre victoires sur les six derniers matchs, la bande de T-Max a repris place dans le Top 6 de la Conférence Est.

Stats : 23,1 points / 9,1 rebonds / 7,1 passes / 1 contre / 1,3 interception / 50,5% au tir

23,1 points / 9,1 rebonds / 7,1 passes / 1 contre / 1,3 interception / 50,5% au tir Bilan : 15 victoires – 6 défaites

Malade depuis une semaine, Alperen Sengun a manqué les deux derniers matchs de son équipe, coupant son élan après avoir brillé contre Utah et Sacramento. Alpi a notamment égalé son record en carrière à la passe face au Jazz (14). De quoi provoquer les louanges de son coach en sélection Ergin Ataman : « Il est le meilleur pivot du monde à la passe, pour moi il est meilleur que Nikola Jokic. » Vous en faites ce que vous voulez de cette décla, mais le pivot turc s’est clairement installé dans l’élite NBA à son poste. Cerise sur le gâteau : outre sa polyvalence offensive et son sursaut récent au scoring, Sengun contribue de plus en plus en défense. Le pilier des Rockets !

Stats : 29,1 points / 6,2 rebonds / 4,9 passes / 1,1 interception / 49,6% au tir

29,1 points / 6,2 rebonds / 4,9 passes / 1,1 interception / 49,6% au tir Bilan : 15 victoires – 9 défaites

Les Celtics sur le podium de l’Est avec un bilan de 15 victoires en 24 matchs, ça on ne l’avait pas vu venir en début de la saison. Pourtant, Boston est bien là malgré l’absence de Jayson Tatum et les nombreux départs de l’été. La raison numéro un ? Jaylen Brown. Sans JT, Brown assume pleinement son rôle de leader, lui qui joue tout simplement le meilleur basket de sa carrière. JB vient logiquement d’être récompensé par un titre de Joueur de la Semaine et surtout il emmène tous ses coéquipiers avec lui. Son scoring (33 points de moyenne sur ses sept derniers matchs), sa polyvalence et son côté « Je baisse les yeux devant personne » boostent les Celtics chaque soir.

Stats : 27,5 points / 6,4 rebonds / 9,3 passes / 1,5 interception / 45,2% au tir

27,5 points / 6,4 rebonds / 9,3 passes / 1,5 interception / 45,2% au tir Bilan : 19 victoires – 5 défaites

« C’est le meilleur joueur de la Ligue dans le money-time, et ce n’est pas un joueur unidimensionnel, il rend ses coéquipiers meilleurs. » En une phrase, son coach J.B. Bickerstaff a parfaitement résumé l’impact de Cade Cunningham chez les Pistons, soulignant notamment son leadership sur le terrain comme dans le vestiaire. Tout cela a été récompensé par un titre de Joueur du Mois à l’Est. Si Detroit n’a pas réussi à battre le record de franchise pour le plus grand nombre de victoires consécutives (la série s’est arrêtée à 13 fin novembre), la bande de Cade reste solidement installée en tête de la conférence.

Stats : 35 points / 9,2 rebonds / 9,1 passes / 1,5 interception / 47,2% au tir

35 points / 9,2 rebonds / 9,1 passes / 1,5 interception / 47,2% au tir Bilan : 17 victoires – 6 défaites

Devenu papa pour la deuxième fois début décembre, Luka Doncic s’est absenté pendant deux matchs mais cela ne l’empêche pas de rester sur le podium de notre MVP Ranking. Le meilleur scoreur de la NBA cette saison continue d’enchaîner les cartons, et les Lakers les victoires. Stat incroyable : Doncic a converti plus de 93% de ses tirs au cercle cette année ! La seule ombre au tableau si on veut pinailler, ce sont les pertes de balle, avec notamment 9 turnovers dans un revers face au Suns il y a une semaine. « Cette défaite est pour moi » avait immédiatement déclaré Luka. Quelque chose nous dit que les fans des Lakers l’ont déjà pardonné…

Stats : 29,2 points / 12,3 rebonds / 11 passes / 1,3 interception / 61,2% au tir

29,2 points / 12,3 rebonds / 11 passes / 1,3 interception / 61,2% au tir Bilan : 17 victoires – 6 défaites

Joueur du mois de novembre à l’Ouest, Nikola Jokic a laissé la vedette à son meneur Jamal Murray depuis début décembre, ce dernier décrochant le titre de Joueur de la Semaine ce lundi. Jokic continue évidemment de faire du Jokic mais il s’est montré un poil plus discret au scoring. Pour compenser les absences dans le cinq (Christian Braun, Aaron Gordon), le Joker a surtout joué la carte de l’altruisme afin de donner confiance à ses partenaires. Sur la dernière quinzaine, les Nuggets ont connu des hauts et des bas, eux qui restent sur trois victoires de suite après avoir perdu trois matchs de suite à la maison.

Stats : 32,8 points / 4,7 rebonds / 6,4 passes / 1,4 interception / 55,6% au tir

32,8 points / 4,7 rebonds / 6,4 passes / 1,4 interception / 55,6% au tir Bilan : 23 victoires – 1 défaite

Shai Gilgeous-Alexander tourne à 33 points de moyenne en 33 minutes. Il affiche ses pourcentages au tir les plus élevés en carrière (55,6% dont 44,3% à 3-points). Il possède sa meilleure moyenne à la passe tout en perdant le moins de ballons (1,7) depuis sa saison rookie. En résumé : le MVP en titre n’a jamais été aussi fort et efficace. Peu importe les défenses, peu importe les prises à deux, SGA trouvera toujours le moyen de faire la différence et cela rend le Thunder tout simplement imbattable. Oklahoma City reste sur 15 succès de suite et réalise le troisième meilleur départ all-time. Les 73 victoires de Golden State en 2016 sont dans le viseur !

Mentions honorables : Jalen Johnson (Hawks), Austin Reaves (Lakers), Kevin Durant (Rockets), Jamal Murray (Nuggets), Devin Booker (Suns)…

Note : actuellement absents, Victor Wembanyama et Giannis Antetokounmpo pourraient ne pas être éligibles au trophée de MVP à cause de la règle des 65 matchs joués.