Un peu plus d’un mois après le début de la saison régulière NBA 2025-26, certaines tendances commencent à se dégager dans la Course au MVP. On retrouve la plupart des favoris, qui n’ont pas perdu de temps pour affoler les compteurs, même si certains grands noms (notamment Victor Wembanyama) sont déjà plombés par les blessures. Allez, par ici le Top 10 maison.

LE CLASSEMENT DU 14/11

Stats : 26,4 points / 4,1 rebonds / 6,9 passes / 46,9% au tir

26,4 points / 4,1 rebonds / 6,9 passes / 46,9% au tir Bilan : 11 victoires – 7 défaites

Les Suns restent l’une des belles surprises de ce début de saison… alors que Devin Booker connaît une période difficile sur le plan individuel. Logiquement ciblé par les défenses adverses, Book a vu ses chiffres au scoring et à l’efficacité chuter lors des derniers matchs. L’arrière star de Phoenix peut néanmoins garder le sourire car son équipe montre une belle solidité collective des deux côtés du terrain, avec des role players qui step-up (coucou Collin Gillespie). À Devin Booker de retrouver son rythme désormais, surtout que les Cactus doivent faire face à un très gros calendrier jusqu’à Noël.

Stats : 31,2 points / 10,8 rebonds / 6,8 passes / 1,2 contre / 62,9% au tir

31,2 points / 10,8 rebonds / 6,8 passes / 1,2 contre / 62,9% au tir Bilan : 8 victoires – 10 défaites

Absent depuis le 17 novembre à cause d’une blessure à l’aine, Giannis Antetokounmpo chute logiquement au classement après un début de saison calibre MVP. Une chute à l’image de celle de son équipe qui reste sur quatre défaites consécutives. Les Bucks sans le Freak sont assez catastrophiques, notamment en attaque où Milwaukee affiche l’une des pires efficacités de toute la NBA (111,7 points sur 100 possessions). Avec Giannis sur le terrain, les Bucks possédaient le meilleur rating offensif de la Ligue (125,2). Vous avez dit valuable ? Quelque chose nous dit que les rumeurs sur l’avenir du Freak vont bientôt revenir sur le devant de la scène…

Stats : 28,8 points / 3,5 rebonds / 4,1 passes / 47,6% au tir

28,8 points / 3,5 rebonds / 4,1 passes / 47,6% au tir Bilan : 10 victoires – 9 défaites

Les Warriors sont en mode « montagnes russes » depuis le début de saison, montrant une irrégularité chronique des deux côtés du terrain et les limites d’un effectif très vieillissant. Mais au milieu de ces eaux troubles, Stephen Curry reste Stephen Curry. Il l’a notamment montré en sortant deux masterclass consécutives face aux Spurs de Victor Wembanyama (46 et 49 points) mi-novembre. Ensuite, Steph a lâché trois autres cartons offensifs à minimum 30 points pour guider ses Warriors. Si tout cela ne se traduit pas toujours par des victoires, Curry donne une chance à son équipe tous les soirs, peu importe les chaussures qu’il a aux pieds. Tout simplement éternel.

Stats : 32,2 points / 4,4 rebonds / 7,5 passes / 1,6 interception / 47% au tir

32,2 points / 4,4 rebonds / 7,5 passes / 1,6 interception / 47% au tir Bilan : 9 victoires – 8 défaites

Jouant plus de 40 minutes par match, Tyrese Maxey a énormément de responsabilités sur les épaules, l’infirmerie des Sixers étant une nouvelle fois bien remplie (Joel Embiid, Paul George, V.J. Edgecombe, Kelly Oubre…). Il donne tout chaque soir pour porter Philadelphie, jusqu’à scorer 54 points – record en carrière – à Milwaukee il y a quelques jours. Néanmoins, ce rythme risque d’être difficile à tenir sur la durée, individuellement comme collectivement. Les Sixers marquent le pas (quatre défaites en six matchs) et Maxey reste sur son plus faible match au scoring de la saison (20 points dans une grosse défaite contre Orlando). Un peu d’aide s’il vous plaît !

Stats : 22,4 points / 9,7 rebonds / 7,1 passes / 1,1 interception / 49% au tir

22,4 points / 9,7 rebonds / 7,1 passes / 1,1 interception / 49% au tir Bilan : 11 victoires – 4 défaites

Alperen Sengun confirme la nouvelle dimension prise cette saison avec ses récentes performances. Le pivot turc l’a dit récemment : il n’est plus « Baby Jokic », il est prêt à écrire sa propre histoire, avec sa propre équipe. Si cela n’a pas empêché le Joker de donner une petite leçon à Sengun lors du sommet Rockets – Nuggets la semaine dernière, Alpi rayonne soir après soir à Houston, faisant étalage de sa polyvalence. Il peut autant prendre en main le scoring que se mettre en mode playmaking. On aime aussi sa ténacité des deux côtés du terrain, qui correspond parfaitement au style de jeu prôné par Ime Udoka. Bref, un patron, dans une équipe Top 4 de l’Ouest.

Stats : 29,9 points / 4,8 rebonds / 5,5 passes / 1,4 interception / 50,3% au tir

29,9 points / 4,8 rebonds / 5,5 passes / 1,4 interception / 50,3% au tir Bilan : 12 victoires – 7 défaites

Les Cavaliers sont toujours sur courant alternatif mais Donovan Mitchell continue de réaliser la meilleure saison offensive de sa carrière. On ne compte plus ses gros coups de chaud pour porter Cleveland, dont l’attaque est toujours limitée par l’absence de plusieurs joueurs dont Darius Garland. Comme un symbole : Mitchell a décroché son premier titre de Joueur de la Semaine à l’Est ce lundi (32 points et 5 passes de moyenne en quatre matchs). Pour espérer atteindre les sommets, les Cavs auront besoin de retrouver la dynamique offensive de l’an passé, mais en attendant ils peuvent remercier Spida pour sa capacité à tenir la baraque.

Stats : 27,1 points / 6 rebonds / 9,6 passes / 1,3 interception / 44,4% au tir

27,1 points / 6 rebonds / 9,6 passes / 1,3 interception / 44,4% au tir Bilan : 15 victoires – 2 défaites

Il y a deux ans, Cade Cunningham et les Pistons étaient au cœur de l’une des pires séries de défaites de l’histoire NBA. Aujourd’hui, Detroit est sur treize victoires consécutives – record de franchise égalé – et au sommet de la Conférence Est. De quoi propulser Cade jusque dans le Top 4 de notre MVP Ranking. Si les Pistons ont prouvé récemment qu’ils savaient gagner sans lui, Cunningham reste évidemment la première raison de ce flambant succès : scoring, playmaking, leadership et surtout clutchitude. Celui qui vient d’obtenir une chaussure signature chez Nike est le joueur NBA qui marque le plus de points dans les quatrièmes quart-temps cette saison (10,8).

Stats : 35,2 points / 8,8 rebonds / 9,2 passes / 1,9 interception / 47% au tir

35,2 points / 8,8 rebonds / 9,2 passes / 1,9 interception / 47% au tir Bilan : 13 victoires – 4 défaites

Le retour de LeBron James n’a pas changé la donne : les Lakers sont très clairement l’équipe de Luka Doncic aujourd’hui, une équipe qui reste sur cinq victoires de suite et qui est deuxième de la Conférence Ouest sous l’impulsion du génie slovène. Doncic a retrouvé le niveau exceptionnel qui était le sien lors de la saison 2023-24 (où il a joué les Finales NBA) : 35,6 points, 8,2 rebonds et 9,8 passes de moyenne sur les dix derniers jours, avec la banane et une belle condition physique en prime. Luka est aussi le premier joueur de l’histoire NBA à compiler 400 points et 100 passes sur ses douze premiers matchs de la saison. Mais qu’as-tu fait Nico Harrison ?

Stats : 32,2 points / 4,9 rebonds / 6,6 passes / 1,5 interception / 54,3% au tir

32,2 points / 4,9 rebonds / 6,6 passes / 1,5 interception / 54,3% au tir Bilan : 17 victoires – 1 défaite

Que peut-on dire de plus sur Shai Gilgeous-Alexander ? Le MVP en titre continue de rouler sur la NBA avec le Thunder (sans Jalen Williams), surclassant ses adversaires les uns après les autres, souvent en seulement trois quart-temps. Boosté en plus par une grosse adresse à 3-points (49,2% sur cinq tentatives par match en novembre), SGA vient de décrocher un deuxième titre de Joueur de la Semaine à l’Ouest. Vous l’avez compris : Shai défendra fièrement sa couronne tout au long de la saison. Sachez aussi qu’il est sur le point de dépasser Wilt Chamberlain au nombre de matchs consécutifs à 20 points, avec… 93. Ce serait la deuxième plus longue série de l’histoire NBA.

Stats : 29,6 points / 12,8 rebonds / 11,1 passes / 1,6 interception / 62,6% au tir

29,6 points / 12,8 rebonds / 11,1 passes / 1,6 interception / 62,6% au tir Bilan : 13 victoires – 4 défaites

Privés d’Aaron Gordon et Christian Braun jusqu’en 2026, les Nuggets vont devoir tenir dans la terrible Conférence Ouest. Heureusement pour eux, ils ont Nikola Jokic. Le Joker réalise une saison encore plus folle que l’an passé, qui était déjà historique, et on peut compter sur lui pour booster un collectif qui devra se serrer les coudes lors des prochaines semaines : 44 points un soir, 16 caviars le match suivant, parfois tout ça en même temps, le nouveau roi du triple-double est un cheat code ambulant. On n’est pas prêts pour la production statistique du Joker sur le mois de décembre à venir…

Mentions honorables : Victor Wembanyama (Spurs)*, Jalen Johnson (Hawks), Austin Reaves (Lakers), Norman Powell (Heat), Kevin Durant (Rockets), Jaylen Brown (Celtics), Jalen Brunson (Knicks), Josh Giddey (Bulls), Jalen Duren (Pistons), Anthony Edwards (Wolves), Brandon Ingram et Scottie Barnes (Raptors)

*Absent pour deux à trois semaines, Wemby pourrait ne pas être éligible au trophée de MVP à cause de la règle des 65 matchs joués.