Nikola Jokic va-t-il encore devoir tout faire à Denver…?

Tombant deux fois à domicile lors des deux derniers matchs et privés de Christian Braun et Aaron Gordon jusqu’en 2026, les Nuggets traversent actuellement une zone de turbulences. Nikola Jokic va-t-il encore devoir tout faire pour permettre à Denver de rester dans les hauteurs de l’Ouest ?

Six semaines d’absence pour Christian Braun (cheville), quatre à six semaines pour Aaron Gordon (ischios), autant dire que les dieux du basket sont durs avec les Nuggets en ce moment.

On parle de deux membres importants du cinq majeur. Le premier connaît certes un début de saison compliqué en attaque mais compte beaucoup dans l’équilibre collectif de Denver. Quant au second, il est tout simplement surnommé « Mr. Nugget », surnom qui résume parfaitement son importance ++ dans l’équipe ces dernières années.

Contre Sacramento ce week-end, ni l’un ni l’autre n’était en tenue. Les Nuggets ont fini par s’incliner contre les pauvres Kings 128-123 malgré les 44 points, 13 rebonds et 7 passes de Nikola Jokic. Une défaite qui fait tache, peu après un premier faux pas contre Chicago à la maison. De quoi pousser le Joker à tirer la sonnette d’alarme.

« Je ne pense pas que notre bilan (12-4) dise tout. Je ne pense pas qu’on est si bons que ça. On doit être bien meilleurs si on veut faire quelque chose de grand. Oui, on a déjà mieux joué. On a déjà montré un meilleur visage. Mais on doit le faire avec plus de régularité, chaque… pic.twitter.com/b6bB2Wo7Qi

Après un début de saison convaincant (bilan de 10-2 après douze matchs), les Nuggets sont tombés de leur nuage, notamment défensivement où ils ont chuté de la deuxième à la neuvième place en quelques matchs seulement. Sans Braun et sans Gordon, ça ne risque pas de s’arranger, et ça pourrait mettre encore plus de responsabilités sur les épaules de Nikola Jokic en attaque.

Pour rappel, le Joker tourne cette saison à : 30,4 points, 13 rebonds, 10,8 passes, 1,6 interception, à 63% au tir dont 42% à 3-points et 86% aux lancers-francs. Des stats de folie, qui pourraient devenir encore plus folles durant le mois à venir.

Parce que oui, dans une Conférence Ouest sans pitié, Jokic va devoir assurer encore plus pour empêcher les Nuggets de chuter. Ils sont actuellement troisièmes du classement avec un bilan de 12-4, mais n’ont que deux matchs d’avance sur les Wolves septièmes (10-6). Autant dire que la marge d’erreur est minime.

La bonne nouvelle, c’est que le calendrier des Nuggets est relativement clément jusqu’à Noël :

@ Grizzlies (24 novembre)

vs Spurs (28 novembre)

@ Suns (29 novembre)

vs Mavericks (1er décembre)

@ Pacers (3 décembre)

@ Hawks (5 décembre)

@ Hornets (7 décembre)

NBA CUP, matchs à définir

vs Magic (18 décembre)

vs Rockets (20 décembre)

vs Jazz (22 décembre)

@ Mavericks (23 décembre)

Calendrier clément, oui, mais aucun match n’est gagné d’avance en NBA. Les Nuggets sont bien placés pour le savoir après leur défaite contre Sacramento.

Pour s’en sortir sans trop de dégâts malgré les absences de Braun et Gordon (sans oublier Julian Strawther), Denver aura besoin d’un Jokic XXL mais aussi d’un supporting cast qui répond présent.

Jamal Murray n’a pas eu de retard à l’allumage cette saison et joue comme un All-Star, un bon signe à confirmer lors des semaines à venir. La recrue Cam Johnson commence enfin à trouver ses marques, ça aussi c’est positif. Les autres vétérans qui sont arrivés – Jonas Valanciunas, Bruce Brown, Tim Hardaway Jr. – devront aussi performer. Enfin, on attend de voir si les jeunots du groupe peuvent monter au créneau. On pense tout particulièrement à Peyton Watson, intégré dans le cinq majeur au cours des derniers matchs.

Vous l’avez compris, les Nuggets de Nikola Jokic sont au-devant d’un vrai test, le premier dans une saison où Denver rêve de retrouver les sommets de la NBA. La manière dont ils vont le passer nous en dira beaucoup sur leurs chances de rivaliser avec l’intouchable Thunder en Playoffs.