C’était soir de Loterie en WNBA hier. Et comme l’an passé, le premier choix de la Draft va revenir aux Dallas Wings de Paige Bueckers.

Dallas, ville de Loterie !

Après les Wings et les Mavericks en 2025 (pour sélectionner Cooper Flagg), la franchise WNBA de Dallas va de nouveau choisir en premier lors de la Draft 2026.

Un mélange de chance et de logique cette fois-ci puisque les Wings ont terminé la saison dernière avec le pire bilan de toute la Ligue (10 victoires – 34 défaites, et 9-31 la saison précédente). Dallas devient ainsi la quatrième franchise WNBA à avoir le premier choix lors de deux années consécutives.

Paige Bueckers sera bientôt accompagnée par une autre crack de sa génération pour essayer de remettre la franchise à l’endroit. On parle d’Azzi Fudd, Awa Fam, Lauren Betts ou encore Olivia Miles comme potentielles 1st pick.

La prochaine Draft WNBA aura lieu le 13 avril 2026.