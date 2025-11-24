Le 24 nov. 2025 à 09:13 par Nicolas Meichel

Kevin Durant va manquer ses deux premiers matchs de la saison cette semaine, lui qui a dû quitter le groupe des Rockets pour des raisons personnelles / familiales.

La nouvelle a été annoncée par l’insider Shams Charania d’ESPN. Aucune précision supplémentaire n’a été donnée, respect de la vie privée oblige.

KD ratera ainsi deux matchs contre deux anciennes équipes : Phoenix ce lundi, et Golden State mercredi.

2 matchs d’absence à venir pour KD, raisons personnelles / familiales 🙏 https://t.co/il1YQ0zaQo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 23, 2025

« J’espère que tout est OK avec sa famille » a notamment déclaré son pote de Phoenix Devin Booker après avoir appris la nouvelle. On ne peut que valider ces propos, le basket passant au second plan dans ce genre de situation.

Sans Kevin Durant, qui tourne à 24,6 points de moyenne cette saison, les Rockets (bilan de 10 victoires – 4 défaites, 4e de la conférence) vont devoir prouver qu’ils peuvent s’en sortir afin de ne pas perdre de terrain sur le podium de l’Ouest.