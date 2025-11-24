Point blessures : Tyler Herro de retour ce soir, Aaron Gordon forfait 4-6 semaines !

Au rayon des blessures, le week-end a apporté une bonne et une mauvaise nouvelle. Cela concerne respectivement Tyler Herro et Aaron Gordon.

Tyler Herro

Absent depuis le début de saison à cause d’une opération à la cheville, Tyler Herro va faire ses grands débuts ce soir lors du match Heat – Mavericks. La nouvelle a été annoncée par l’insider Shams Charania (ESPN).

Sans son arme offensive numéro 1, le Heat s’en est très bien sorti avec 11 victoires en 17 matchs. Miami a complètement changé sa philosophie offensive en jouant à 100 à l’heure et en dégainant d’un peu partout. Il sera hyper intéressant de voir comment Herro sera réintégré au milieu de tout ça par son coach Erik Spoelstra.

Aaron Gordon

Coup dur pour les Nuggets : touché aux ischios, Aaron Gordon sera absent quatre à six semaines selon ESPN. Une blessure qui s’ajoute à celle de Christian Braun (absent six semaines à cause d’une blessure à la cheville).

Quand on connaît l’importance de Gordon dans le collectif de Denver des deux côtés du terrain, et qu’on voit son excellent début de saison, son absence va forcément beaucoup manquer à la bande de Nikola Jokic. Dans une Conférence Ouest sans pitié, les Nuggets risquent de souffrir…

Nikola Jokic et Jamal Murray vont devoir produire à un niveau énorme.

Christian Braun et Aaron Gordon absents 6 semaines minimum, ça fait 2 membres du 5 majeur en moins dans une Conférence Ouest impardonnable.

Gros test à venir pour Denver.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 23, 2025