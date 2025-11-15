Victime d’une entorse à la cheville gauche contre les Clippers, Christian Braun va manquer six semaines de compétition et ne devrait pas rejouer avant 2026. Déjà en baisse de rythme cette saison, l’arrière des Nuggets laisse un vrai vide dans la rotation de Denver.

Christian Braun s’est blessé en retombant sur un rebond contesté, un contact anodin qui a pourtant immédiatement mis fin à sa soirée. Les examens ont confirmé une atteinte ligamentaire significative, et le staff médical n’a voulu avancer aucun calendrier précis tant l’évolution est incertaine. C’est six semaines minimum, voire plus.

C’est un coup dur pour Denver car malgré un shoot extérieur porté disparu cette saison (21,4% à 3-points), Braun assurait régulièrement les missions défensives sur les extérieurs adverses et apportait un volume de course indispensable dans les lineups rapides.

Denver Nuggets starter Christian Braun will be re-evaluated in six weeks after sustaining a left ankle sprain, sources tell ESPN.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 14, 2025

Son forfait oblige David Adelman à trouver une nouvelle option dans le cinq majeur. Tim Hardaway Jr. pourrait voir son rôle offensif gonfler, tandis que Peyton Watson sera testé dans des responsabilités plus régulières. Le staff garde aussi un œil sur des ajustements ponctuels avec des lineups plus grandes pour compenser le manque d’impact physique à l’extérieur.

Denver perd donc un joueur clé dans les tâches “sales” – repli, pression sur ballon, énergie – des éléments qui ne se voient pas toujours dans les stats mais qui contribuaient fortement à l’équilibre du champion 2023.