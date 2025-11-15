TrashTalk Award

La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

Candidat # 1 : Anthony Edwards trolle Jake LaRavia

Lors de l’affrontement entre Lakers et Wolves, ces derniers évoluaient sans Anthony Edwards et ont pris une volée par leurs adversaires. Alors en civil, Ant-Man a entendu un fan se demander qui pouvait bien être le numéro 12 chez les Pourpre et Or. La réponse ne s’est pas fait attendre, et c’est du Anthony Edwards dans le texte.

Wolves fan:

“Who is number 12?”

Anthony Edwards:

“That’s what I’m saying! I don’t know!”pic.twitter.com/3sTNw47yJo

— Underdog NBA (@UnderdogNBA) October 30, 2025

« C’est qui le numéro 12 ? »

« C’est ce que je dis, j’en sais rien ! »

On voit que certains joueurs des Wolves ont même souri après cet échange lunaire entre Edwards et ce fan, qui décidément était d’humeur taquine ce jour-là.

Candidat # 2 : Jaylen Brown se fait tailler sur sa calvoche

C’est une punchline qui revient souvent depuis le début de saison, la coupe au feutre noir de Jaylen Brown pour masquer une ligne de cheveux qui recule inexorablement au fil du temps. Pour y remédier, JB a fait comme Carlos Boozer en son temps, à savoir restaurer artificiellement ses veuch. Sauf que ça se remarque assez souvent sur les autres joueurs. Kyshawn George et OG Anunoby entre autres ont vu leur tenue être repeinte de noir après avoir rencontré le crâne du Celtic. Et ce sont désormais les commentateurs qui se saisissent de son cas.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BrickCenter (@brickcenter_)

« Jaylen Brown, qui s’envole comme s’il partait s’envoler pour la Turquie. »

Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Après tout Jaylen Brown ne serait pas le premier. Evan Fournier l’avait fait aussi, probablement pour ne plus avoir à supporter les vannes de Hugo, et Dennis Schroder a également fait une belle remontada capillaire à l’époque.

Candidat # 3 : Ja Morant taille son coaching staff

Depuis le début de saison, les Grizzlies sont à la peine et ne parviennent pas à redevenir l’équipe qu’ils ont été. Ja Morant semble plus emprunté que jamais et le body language qui est le sien depuis le début de saison ne transpire pas la confiance. Pire, il s’est même permis de tailler son coaching staff après une défaite.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Grosse ambiance à Memphis. Entre ça et les rumeurs de transfert qui ont suivi, l’hiver s’annonce rugueux dans le Tennessee. Possible aussi que l’entourage du joueur soit également touché par la situation au global, car contre Houston, ils n’ont pas arrêté de provoquer les joueurs des Rockets, et précisément Kevin Durant, qui a bien évidemment répondu

Kevin Durant trolling Ja Morant dad 😭😭

“Your son don’t wanna be here, we know it’s your last weekend enjoy your time”

(h/t @Stunna999_)pic.twitter.com/0kZbcrlrRs

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) November 6, 2025

« Ton fils ne veut plus être ici. C’est ton dernier week-end alors profite. »

Candidat # 4 : Derik Queen et Dillon Brooks se chauffent

Cette rubrique sans Dillon Brooks ressemblerait fortement à une raclette sans fromage. C’est d’ailleurs pour ça qu’on l’y retrouve encore. Non content d’avoir fait dégoupiller Daniel Gafford sur une action random, il apprend aussi la vie aux petits rookies.

Here you can see the entire process of Dillon Brooks rage baiting Daniel Gafford into a flagrant foul

Love him or hate him, Dillon Brooks is a MASTER at his craft 💀 pic.twitter.com/74kqlojXjm

— Wunderfan (@wunderfan) November 13, 2025

Face à Derik Queen, rookie des Pelicans, Brooks a trouvé du répondant. En effet, le 13è choix de la dernière Draft n’a pas hésité à insulter son adversaire du soir.

Derik Queen to Dillon Brooks 👀

“You ass bro.”

(h/t @ProPelsTalk) pic.twitter.com/QMOnZKNoQE

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) November 11, 2025

Les Pels sont peut-être nuls, mais au moins les jeunes ont du répondant.

Candidat # 5 : Tyrese Maxey toise Tobias Harris du regard

Petit trashtalking entre anciens coéquipiers lors de ce Sixers – Pistons. Tyrese Maxey marque le shoot juste face à son ancien coéquipier, sur le banc des remplaçants, en civil, et le T-Max ne se fait pas prier pour toiser son ancien partenaire à Philadelphie. C’est mignon, on aime bien.