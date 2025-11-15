Il y a des caps qui sentent fort la légende, et Russell Westbrook vient d’en décrocher un de plus. Une soirée pas vraiment prévue pour ça, un match lambda au calendrier… et pourtant, une ligne symbolique qui tombe, une barrière que presque personne n’a approchée. Brodie a encore trouvé le moyen d’inscrire son nom un peu plus haut dans le ciel NBA.

Russell Westbrook refuse de ranger le moteur. À 37 ans, Brodie vient encore de secouer les archives : plus de 25 000 points et désormais 10 000 passes décisives en carrière. Un palier qui n’appartient qu’à deux joueurs dans toute l’histoire de la Ligue : LeBron James… et lui.

Oui, encore un truc impossible que Westbrook transforme en routine. Titulaire hier soir face aux Wolves, il termine à 13 points, 14 caviars, 10 rebonds. Vieux ? Peut-être. Fini ? Sûrement pas. Le mec empile les chiffres comme à la belle époque, et continue de prouver qu’il n’existe pas d’âge limite pour rouler à pleine vitesse.

BREAKING: Russell Westbrook has reached 10,000 CAREER ASSISTS 🔥

— Basketball Forever (@bballforever_) November 15, 2025

Ce record-là, il ne sort pas de nulle part.

Westbrook a passé plus d’une décennie à tordre la NBA avec son jeu en marteau-piqueur, ses drives kamikazes, ses triple-doubles en série. Le premier guard de l’histoire à combiner 25K + 10K, ça sonne presque logique quand on se rappelle les saisons en 30/10/10, les nuits où il portait le Thunder sur son dos, ou encore cette obsession maladive de tout faire, tout le temps, et plus vite que tout le monde. Ses pourcentages ont parfois donné mal au crâne, ses décisions aussi, mais l’impact brut ? Indiscutable. On parle d’un mec qui a transformé la feuille de stats en terrain de sport extrême.

Et aujourd’hui, voilà Westbrook dans le même salon VIP que LeBron James. Même pas besoin de discuter finesse, esthétique ou efficacité avancée : les chiffres suffisent. 25 000 points, 10 000 passes, 204 triple-doubles, un MVP, des saisons lunaires, des souvenirs à la pelle. Sacramento n’est qu’une nouvelle étape dans un road-trip interminable où il continue de gratter les records comme si son compteur n’avait jamais tourné. Beaucoup avaient envie de le ranger dans la case “ancien joueur utile pour le vestiaire”. Mauvaise nouvelle pour eux : Brodie continue d’écrire des lignes qu’aucune superstar actuelle n’atteindra (peut-être) jamais.

🚨 Russell Westbrook est devenu cette nuit le 2e joueur ALL-TIME en NBA à compiler 25 000 points et 10 000 passes en carrière !

Il rejoint LeBron James dans ce club très, très fermé… 👏👏👏

Il rejoint LeBron James dans ce club très, très fermé… 👏👏👏 pic.twitter.com/ZIABxiV5pw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 15, 2025

Alors on dit quoi ? Westbrook divisera toujours, c’est son identité. Mais il y a un truc qu’on ne pourra pas effacer : la NBA moderne, on ne peut pas la raconter sans lui. Avec ce nouveau jalon improbable, Russell Westbrook rappelle une vérité simple : on peut débattre du style, jamais de la trace qu’il laisse derrière lui.