Sélectionné par les Hornets avec le 4e choix de la Draft NBA 2025, Kon Knueppel réalise une très belle saison rookie et a profité de son retour à la maison – à Milwaukee – pour sortir le meilleur match de sa jeune carrière.

Avant de jouer en NBA, avant de porter le maillot mythique de l’université de Duke, Kon Knueppel n’était qu’un gamin de Milwaukee. C’est là-bas où il est né, où il a grandi, et où il s’est fait un nom durant ses années de lycéen.

Cette nuit, Knueppel a fait son grand retour dans sa ville natale avec son équipe des Charlotte Hornets. Pour marquer le coup, le joueur de 20 ans a d’abord invité tous ses coéquipiers dans la maison familiale. « Un moment unique » pour lui.

Ça c'est beau 🥹🥹🥹❤️❤️❤️

Avant son premier match NBA de retour à Milwaukee, où il a grandi avec toute sa famille, Kon Knueppel a invité toute l'équipe des Hornets à dîner chez lui.

Ensuite, devant des centaines de proches présents en tribunes, Knueppel a fêté son retour en sortant une performance exceptionnelle face aux Bucks :

32 points

3 rebonds

3 passes

3 interceptions

12/20 au tir dont 4/9 à 3-points et 4/5 aux lancers-francs

Sous l’impulsion de leur rookie, les Hornets ont joué les yeux dans les yeux face à Giannis Antetokounmpo (25 points, 18 passes, 7 rebonds), poussant les Bucks jusqu’en prolongation. Et devinez qui a planté le tir égalisateur pour arracher l’overtime ? Kon Knueppel, évidemment.

Kon Knueppel envoie les Hornets en prolongation chez les Bucks ! 🔥

Et la voix d'Eric Collins c'est un MIEL 🙏

Le scénario était tout simplement parfait pour Knueppel : record en carrière, shoot méga-clutch, tout ça devant une partie de la foule acquise à sa cause. Malheureusement, les Hornets restent les Hornets et Charlotte a fini par s’écrouler en prolongation (18-5). Mais Kon gardera quand même un grand souvenir de son retour à la maison.

Avec cette performance XXL, Kon Knueppel confirme sa très belle forme actuelle, lui qui tourne à 23,5 points – 7,5 rebonds – 3,8 passes sur les six derniers matchs de Charlotte. Alors que LaMelo Ball et Brandon Miller sont à l’infirmerie, l’ailier rookie représente une excellente raison de regarder les Hornets en ce moment.

Pour certains, il est même le nouveau favori pour être Rookie de l’Année cette saison…

