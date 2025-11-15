Dirk Nowitzki : « Le renvoi de Nico Harrison aurait dû avoir lieu cet été »

Pour la légende des Mavericks, Dirk Nowitzki, le renvoi de Nico Harrison arrive tard mais est une bonne chose pour la franchise, a qui il demande désormais de tourner la page.

Désormais consultant pour Amazon Prime, nouveau co-diffuseur de la NBA aux États-Unis, Dirk Nowitzki a été invité a s’exprimer sur l’actualité récente de la ligue. Actualité qui comporte bien sûr comme sujet majeur le renvoi de Nico Harrison des Mavericks, moins d’un an après le transfert inattendu de Luka Doncic chez les Lakers.

Légende des Mavericks, plus grand joueur de l’histoire de la franchise, Dirk Nowitzki est unanimement respecté par les fans. Et en tant qu’observateur, il les rejoint sur la déception et le sentiment de trahison énorme ressenti par la franchise suite au transfert de Doncic. Pour lui, cette action aurait dû être suivie d’un renvoi de Nico Harrison – l’homme à l’origine du move – durant l’été dernier.

💬 Dirk Nowitzki a propos du renvoi de Nico Harrison des Mavericks, en direct avant les matchs cette nuit :

« Je pense qu’il se passait trop choses pour qu’on continue sur cette voie. Ce renvoi aurait du avoir lieu cet été, pour que cette mauvaise énergie n’empiète pas sur l’ère… pic.twitter.com/fU6Kfw4TwI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 15, 2025

Un timing précis qui trouve notamment sa source dans l’idée de l’Allemand de ne pas superposer cette sale ambiance sur le début de l’ère Cooper Flagg à Dallas. On l’a notamment vu lors du match face aux Bucks, où les derniers lancers des Mavericks ont été tirés au son des « Fire Nico » du public. Une atmosphère pesante… désormais derrière la franchise.

L’autre demande du consultant Amazon est d’aller maintenant de l’avant. Tourner la page, ne pas oublier, mais tourner la page. Et tenter de faire remonter les Mavericks sur le devant de la scène… avec une équipe différente.

Source : Amazon Prime