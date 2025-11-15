La cuvée de la Draft NBA 2026 s’annonce exceptionnelle, et c’est notamment parce qu’elle contient Cameron Boozer. L’un des favoris pour être 1er choix en juin prochain a lâché une perf’ monstrueuse en NCAA hier : 35 points et 12 rebonds en 29 minutes.

Dans la glorieuse histoire de la célèbre université de Duke, seulement un freshman (joueur de première année) avait marqué plus de points que Cameron Boozer vendredi. Il s’agit de Cooper Flagg (42). Comme ce dernier, Boozer pourrait être sélectionné en premier à la prochaine Draft, surtout s’il continue à tout écraser sur son passage.

🔥 Cameron Boozer vient d’envoyer un message à la NCAA et aux scouts NBA 😵‍💫

🔸35 POINTS (13/16 au tir mdrrr)

🔸12 REBONDS

🔸5 passes

🔸3 contres, 3 steals

🔸29 minutes (!)

La cuvée de Draft 2026 qui se prépare là… j’en pleure 🥲🥲🥲pic.twitter.com/xNsLMN0Xvw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 15, 2025

Face à une équipe d’Indiana State dépassée (100-62 score final), Cam Boozer a dominé sur tous les fronts et des deux côtés du terrain. L’impact physique, les fondamentaux, et l’énergie qu’apporte l’intérieur de 18 ans donnent parfois l’impression que Boozer est un homme parmi les enfants. Vous ajoutez à ça une polyvalence ++ et vous obtenez l’un des meilleurs prospects du moment, aux côtés d’AJ Dybantsa, Darryn Peterson et Cie.

Le fils de l’ancien joueur NBA Carlos Boozer aura une nouvelle opportunité de booster sa cote ce mardi, face à l’université du Kansas où joue Peterson. Le match se déroulera sur la plus belle des scènes, au Madison Square Garden.