Willie Green viré par les Pelicans !

C’était pressenti depuis quelques jours, c’est désormais officiel : Willie Green n’est plus l’entraîneur des Pelicans, le désormais ex technicien de NOLA paie le très mauvais départ de l’équipe et a été démis de ses fonctions ce samedi.

En effet, les Pels en sont actuellement à un bilan très faiblard de 2 petites victoires pour 10 défaites, dont trois taules perdues par plus de 30 points d’écart. Malgré les blessures qui minent (comme chaque saison on a envie de dire) le moral de beaucoup de monde à la Nouvelle Orléans, coach Green n’a pas réussi à sauver ses miches, et il ne terminera donc pas sa cinquième saison sur le banc de l’équipe, c’est James Borrego qui assurera l’intérim comme indiqué par Joe Dumars, vice-président des opérations basket chez les Pelicans.

Pelicans relieve Willie Green of head coaching duties

James Borrego named interim head coach

Story ⬇️https://t.co/ejvrHxqhc6

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) November 15, 2025

« Après mûre réflexion, nous avons pris la décision de changer de coach. J’ai le plus grand respect pour Willie et je suis reconnaissant pour ce qu’il a fait auprès de la franchise des Pelicans et de la communauté de la Nouvelle Orléans. Je lui souhaite le meilleur, ainsi qu’à sa famille. » – Joe Dumars

Reste à savoir si NOLA va continuer avec Borrego ou chercher immédiatement un remplaçant à Green. Quoi qu’il en soit, l’avenir ne s’annonce pas radieux à la Nouvelle Orléans avec Zion Williamson qui est toujours blessé, et malheureusement aucun signe ou presque qui montre que la situation va s’améliorer en Louisiane…

La situation semble déjà sentir le sapin chez les Pels, on doit déjà penser à la Draft 2026 qui regorge de talents. A moins que Joe Dumars ait envoyé le 1er tour de Draft des Pelicans non protégé chez les Hawks, et qu’il ait renvoyé leur 1er tour de Draft aux Pacers, actuellement encore plus nazes que son équipe avec une seule victoire pour 11 défaites. Non cela semble impossible, trop dingue pour être vrai. Hein ? Quoi ? Comment ?

Source texte : New Orleans Pelicans, ESPN