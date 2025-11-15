TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Programme NBA : Bucks – Lakers et Wolves – Nuggets, belle nuit en perspective

Le 15 nov. 2025 à 19:55 par Nicolas Meichel

Luka Doncic Lakers 6 avril 2025
Cinq petits matchs sont au programme NBA de ce samedi. Parmi les affiches qui vont attirer notre regard : Bucks – Lakers et Wolves – Nuggets.

Le programme NBA de la nuit

  • 23h : Cavaliers – Grizzlies
  • 1h : Hornets – Thunder
  • 1h : Pacers – Raptors
  • 2h : Bucks – Lakers
  • 2h : Wolves – Nuggets

Les matchs à ne pas rater : Bucks – Lakers et Wolves – Nuggets

Les Bucks ont eu besoin d’une prolongation pour se défaire des Hornets vendredi, et doivent enchaîner direct face à Luka Doncic et les Lakers. Pas un cadeau. On espère voir Giannis Antetokounmpo – 40 minutes hier – sur le terrain pour ce back-to-back.

À la même heure, les Wolves reçoivent les Nuggets dans un classique de la Conférence Ouest. Là aussi, on espère que tout le monde sera en tenue. Minnesota est en back-to-back tandis que Nikola Jokic est incertain à cause d’un bobo au poignet. Denver reste sur six victoires de suite, les Wolves sur quatre.

Si les grands noms répondent présent cette nuit, on aura droit à un cocktail explosif !

Les Français en lice :

  • Moussa Diabaté et les Hornets face au champion en titre, où évolue Ousmane Dieng.
  • Rudy Gobert et Joan Beringer face au défi Jokic (s’il joue).

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici

