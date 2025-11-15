Cinq petits matchs sont au programme NBA de ce samedi. Parmi les affiches qui vont attirer notre regard : Bucks – Lakers et Wolves – Nuggets.

Le programme NBA de la nuit

23h : Cavaliers – Grizzlies

1h : Hornets – Thunder

1h : Pacers – Raptors

2h : Bucks – Lakers

2h : Wolves – Nuggets

Les matchs à ne pas rater : Bucks – Lakers et Wolves – Nuggets

Les Bucks ont eu besoin d’une prolongation pour se défaire des Hornets vendredi, et doivent enchaîner direct face à Luka Doncic et les Lakers. Pas un cadeau. On espère voir Giannis Antetokounmpo – 40 minutes hier – sur le terrain pour ce back-to-back.

À la même heure, les Wolves reçoivent les Nuggets dans un classique de la Conférence Ouest. Là aussi, on espère que tout le monde sera en tenue. Minnesota est en back-to-back tandis que Nikola Jokic est incertain à cause d’un bobo au poignet. Denver reste sur six victoires de suite, les Wolves sur quatre.

Si les grands noms répondent présent cette nuit, on aura droit à un cocktail explosif !

Les Français en lice :

Moussa Diabaté et les Hornets face au champion en titre, où évolue Ousmane Dieng.

Rudy Gobert et Joan Beringer face au défi Jokic (s’il joue).

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici