Programme NBA : Bucks – Lakers et Wolves – Nuggets, belle nuit en perspective
Le 15 nov. 2025 à 19:55 par Nicolas Meichel
Cinq petits matchs sont au programme NBA de ce samedi. Parmi les affiches qui vont attirer notre regard : Bucks – Lakers et Wolves – Nuggets.
Le programme NBA de la nuit
- 23h : Cavaliers – Grizzlies
- 1h : Hornets – Thunder
- 1h : Pacers – Raptors
- 2h : Bucks – Lakers
- 2h : Wolves – Nuggets
Les matchs à ne pas rater : Bucks – Lakers et Wolves – Nuggets
Les Bucks ont eu besoin d’une prolongation pour se défaire des Hornets vendredi, et doivent enchaîner direct face à Luka Doncic et les Lakers. Pas un cadeau. On espère voir Giannis Antetokounmpo – 40 minutes hier – sur le terrain pour ce back-to-back.
À la même heure, les Wolves reçoivent les Nuggets dans un classique de la Conférence Ouest. Là aussi, on espère que tout le monde sera en tenue. Minnesota est en back-to-back tandis que Nikola Jokic est incertain à cause d’un bobo au poignet. Denver reste sur six victoires de suite, les Wolves sur quatre.
Si les grands noms répondent présent cette nuit, on aura droit à un cocktail explosif !
Les Français en lice :
- Moussa Diabaté et les Hornets face au champion en titre, où évolue Ousmane Dieng.
- Rudy Gobert et Joan Beringer face au défi Jokic (s’il joue).