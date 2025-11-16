Luka Doncic domine Giannis Antetokounmpo : 41 points et une belle victoire (119-95)

Le choc de la nuit entre les Los Angeles Lakers et les Milwaukee Bucks a manqué cruellement de suspense. Les coéquipiers de Luka Doncic se sont envolés dès la première mi-temps et n’ont jamais été rejoints (119-95). Le Slovène a marqué 41 points.

Une mi-temps à sens unique. Alors que tout le monde attendait le duel entre Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo, l’affrontement a tourné court tant les Angelinos ont écrasé les 24 premières minutes de la rencontre. Tout a été dans le sens des hommes de J.J Redick des deux côtés du parquet. Adou Thiero, le rookie a pu faire ses débuts en NBA et admirer de près la domination de Luka Doncic.

En effet, lors du retour aux vestiaires, les Slovène compilait déjà 21 points, 5 rebonds et 5 passes. Los Angeles menait 65 à 34.

Luka Doncic à la mi-temps face aux Bucks :

🔸21 points

🔸5 rebonds

🔸5 passes

🔸6/13 au tir

🔸3/7 de loin

🔸6/7 aux lancers

La Cream de la Cream City ! 👏 pic.twitter.com/ea3xb1W7xD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 16, 2025

Dans le troisième quart-temps, Giannis Antetokounmpo s’énerve et ramène, un temps, son équipe à -14. Mais en face, Luka Doncic ferme la porte avec brutalité. Trois tirs à longue-distance, presque consécutifs, deux lancers-francs et un drive au buzzer plus tard, les Lakers ont de nouveau 20 points d’avance.

12 dernières minutes, plus en contrôle et l’ancienne star des Dallas Mavericks avait terminé son festival. 41 points, 9 rebonds, 6 passes, 2 contres et 1 interception à 9/19 au tir, 5/11 de loin et 18/20 aux lancers.

Luka Doncic a été merveilleux face à Milwaukee. Entame géniale, troisième quart-temps assassin, du haut niveau :

🔹41 points (9/19 au tir)

🔹9 rebonds

🔹6 passes

🔹5/11 de loin

🔹18/20 aux lancers

👏👏👏 pic.twitter.com/vgRcoHIoJI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 16, 2025



À noter aussi, la belle performance de Deandre Ayton (20 points et 10 rebonds) qui a été précieux dans le plan défensif de J.J Redick et le gros dernier quart-temps d’Austin Reaves. Les Lakers remportent leur 10e match de la saison.