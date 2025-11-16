Peu de Français sur les parquets de NBA cette nuit, mais les pivots tricolores ont quand même réussi à se montrer. Moussa Diabaté a impacté face au Thunder pendant que Rudy Gobert s’en est pas si mal sorti face à Nikola Jokic.

Les résultats NBA de la nuit :

Cavaliers – Grizzlies : 108-100 (stats)

– Grizzlies : 108-100 (stats) Hornets – Thunder : 96-109 (stats)

: 96-109 (stats) Pacers – Raptors : 111-129 (stats)

: 111-129 (stats) Bucks – Lakers : 95-119 (stats)

: 95-119 (stats) Wolves – Nuggets : 112-123 (stats)

Moussa Diabaté

Toujours une valeur sûre. Malgré la large défaite face au Thunder, le pivot des Hornets a été efficace – en 23 minutes de temps de jeu – avec 13 points, 11 rebonds, 4 passes, 1 interception et 1 contre à 6/7 au tir et 1/1 aux lancers.

Nouveau double-double pour Moussa Diabaté (en 23 minutes), cette fois face au Thunder :

🔹13 points

🔹11 rebonds

🔹4 passes

🔹6/7 au tir

Néanmoins, défaite des Hornets 96-109.

SGA marche toujours sur des braises (33 points et 7 passes en 29 minutes). 😭 pic.twitter.com/UWcENaO0UM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 16, 2025

Ousmane Dieng

Une fois le match gagné, Mark Daigneault a lancé son ailier-fort tricolore. 14 minutes pour 2 points, 2 rebonds et 1 passe à 1/3 au tir et 0/1 de loin.

Rudy Gobert

Même si Nikola Jokic termine en triple-double et que Rudy Gobert n’a compilé « que » 4 points et 6 rebonds cette nuit, le Français n’a pas été ridicule. C’est parce qu’il a réalisé un petit peu trop de fautes en fin de match que la défense des siens s’est effondré. Avant, il contenait bien le triple MVP.

Le programme NBA de ce soir