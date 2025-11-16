TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé de la nuit en NBA : les Nuggets font craquer les Wolves !

Le 16 nov. 2025 à 04:56 par Robin Wolff

Nikola Jokic Anthony Edwards Nuggets Wolves 2 mai 2023
Alors que les Timberwolves ont souvent eu le dernier mot sur les Nuggets ces dernières années, ce sont cette fois les coéquipiers de Nikola Jokic qui se sont imposés en terre ennemie. Une des belles victoires de cette nuit en NBA.

Les résultats NBA de la nuit :

  • Cavaliers – Grizzlies : 108-100 (stats)
  • Hornets – Thunder : 96-109 (stats)
  • Pacers – Raptors : 111-129 (stats)
  • Bucks – Lakers : 95-119 (stats)
  • Wolves – Nuggets : 112-123 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

Oh l’hommage à Rasheed Wallace ! 😭

Giannis fait air-ball sur un lancer et Luka hurle : « BALL DON’T LIE » 🏀 pic.twitter.com/8hRwLHKM94

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 16, 2025

Le programme NBA de ce soir

  • 21h30 : Celtics – Clippers
  • 22h : Spurs – Kings
  • 0h : Wizards – Nets
  • 1h : Rockets – Magic
  • 1h : Pelicans – Warriors
  • 1h30 : Mavericks – Blazers
  • 2h : Suns – Hawks
  • 2h : Jazz – Bulls
