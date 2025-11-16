Résumé de la nuit en NBA : les Nuggets font craquer les Wolves !

Alors que les Timberwolves ont souvent eu le dernier mot sur les Nuggets ces dernières années, ce sont cette fois les coéquipiers de Nikola Jokic qui se sont imposés en terre ennemie. Une des belles victoires de cette nuit en NBA.

Les résultats NBA de la nuit :

Cavaliers – Grizzlies : 108-100 (stats)

– Grizzlies : 108-100 (stats) Hornets – Thunder : 96-109 (stats)

: 96-109 (stats) Pacers – Raptors : 111-129 (stats)

: 111-129 (stats) Bucks – Lakers : 95-119 (stats)

: 95-119 (stats) Wolves – Nuggets : 112-123 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Les Memphis Grizzlies ont failli s’en sortir, malgré la blessure de Ja Morant, mais Donovan Mitchell a accéléré dans le quatrième quart-temps.

33 points et 7 passes en 29 minutes pour Shai Gilgeous-Alexander, une nuit classique en somme. En face Moussa Diabaté a répondu présent avec 13 points, 11 rebonds et 4 passes.

Pascal Siakam a fait un bon match contre son ancienne équipe (30 points), mais c’était loin, très loin d’être suffisant.

Les Lakers ont éteint Milwaukee en une mi-temps. Luka Doncic a inscrit 41 points… une domination.

Lors des trois premiers quarts-temps, les Nuggets parvenaient à créer un écart avant que Julius Randle ne ramène les siens. Ça n’a pas été le cas lors des 12 dernières minutes. Nouveau triple-double de Nikola Jokic (27 points, 11 rebonds et 10 passes).

Le highlight de la nuit :

Oh l’hommage à Rasheed Wallace ! 😭

Giannis fait air-ball sur un lancer et Luka hurle : « BALL DON’T LIE » 🏀 pic.twitter.com/8hRwLHKM94

Les classements NBA

