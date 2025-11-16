Le combiné du NBA Sunday : les Rockets et Devin Booker pour une cote à 2,07

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 16 novembre 2025, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec 8 matchs au programme, dont un sur le fuseau horaire de Châteauroux ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport en Ligne ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

21h30 : Celtics (1,45) – Clippers (2,45)

22h : Spurs (1,28) – Kings (3,35)

0h : Wizards (1,61) – Nets (2,10)

1h : Rockets (1,29) – Magic (3,20)

1h : Pelicans (4,15) – Warriors (1,16)

1h30 : Mavericks (2,25) – Blazers (1,53)

2h : Suns (1,93) – Hawks (1,72)

2h : Jazz (2,35) – Bulls (1,48)

Le combiné du NBA Sunday

Les Rockets battent le Magic et Devin Booker délivre au moins 7 passes décisives contre les Hawks (2,07) : sur trois victoires consécutives et vainqueurs de 8 de leurs 10 derniers matchs, les Rockets du duo Kevin Durant – Alperen Sengun ont trouvé leur rythme de croisière. Ils vont recevoir une équipe du Magic privée de sa star Paolo Banchero et devraient logiquement s’imposer devant leur public. Avec la victoire de Houston, on voit bien Devin Booker briller en tant que playmaker ce soir contre Atlanta. L’arrière star de Phoenix a les clés de l’attaque et tourne à 7 passes décisives de moyenne cette saison. Booker a atteint cette barre 5 fois en 7 matchs depuis le début du mois de novembre.



C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

