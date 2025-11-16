Programme NBA : 8 matchs dont Celtics – Clippers pour le dîner (21h30)

Huit matchs sont au programme cette nuit en NBA et le meilleur est peut-être le premier. Comme quoi les expressions ne sont pas toujours vérifiées. À 21h30, heure française, les Boston Celtics accueilleront les Los Angeles Clippers.

Le programme NBA de la nuit

21h30 : Celtics – Clippers

22h : Spurs – Kings

0h : Wizards – Nets

1h : Rockets – Magic

1h : Pelicans – Warriors

1h30 : Mavericks – Blazers

2h : Suns – Hawks

2h : Jazz – Bulls

Le match à ne pas rater : Celtics – Clippers

L’affiche aurait été plus belle l’année passée, mais elle reste très intéressante à suivre. Beaucoup de monde annonçait un tank des Boston Celtics cette saison et si c’est une perspective qui est encore loin d’être impossible, les hommes de Joe Mazzulla se battent depuis le début de la régulière. 6 victoires et 7 défaites avec des belles performances des leaders. Difficile de savoir à quoi ressemblera la suite.

Et en face, les Los Angeles Clippers étaient annoncés très forts après un beau recrutement à l’été. Ils sont, pour le moment, la plus grosse déception de la NBA. 4 victoires et 8 défaites, avec un collectif qui ne prend pas. Heureusement, James Harden semble, depuis trois matchs, vouloir mettre tout le monde sur son dos. Il faudra poursuivre cette dynamique ce soir.

Les Français en lice :

Nicolas Batum jouera à heure française face aux Celtics.

Victor Wembanyama est questionnable pour la rencontre face aux Kings.

Maxime Raynaud sera lui présent pour retrouver son vieil ami.

Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr affronteront les Nets. Nolan Traoré devrait être avec la G League.

Noah Penda pourra défendre sur Kevin Durant, bonne chance.

Rayan Rupert et Sidy Cissoko seront opposés aux Mavericks.

Zaccharie Risacher brillera face aux Suns.

Noa Essengue fera peut-être son début en NBA face au Jazz.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici