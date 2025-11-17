Dans le premier match de la soirée, les Boston Celtics se sont imposés, non sans difficulté, face aux Los Angeles Clippers (121-118). Les hommes de Joe Mazzulla menaient tranquillement jusqu’à un réveil soudain et brutal de James Harden.

Les fans européens de NBA le savent, une affiche à 21h30 avec les Los Angeles Clippers est toujours synonyme de déception… ou presque. Pendant une mi-temps encore John Collins et ses coéquipiers semblaient encore être restés dans leurs lits. Grâce à une belle entame de Payton Pritchard (30 points au total), les Boston Celtics se sont envolés et menaient de 14 points lors du retour aux vestiaires.

Mais alors que James Harden n’avait marqué que 5 points en première mi-temps, le barbu va se réveiller et porter son équipe sur ses épaules. Los Angeles recolle dans le troisième quart-temps, se fait à nouveau distancer dans le quatrième et alors que le match semble terminé après un dunk de Jaylen Brown à 25 secondes de la fin pour prendre 5 points d’avance.

Belle victoire des Celtics 121 à 118 ! ☘️

Grosses perfs de Jaylen Brown (33 points et 12 rebonds), Payton Pritchard (30 points) et Derrick White (22/9/7).

Ils ont résisté à un James Harden monstrueux en 2e mi-temps (37/7/8) qui n'est pas passé loin d'arracher l'OT !

Sauf que le gaucher ne l’entend pas de cette oreille et enchaîne deux énormes tris à 3-points (avec deux lancers-francs réussi de Derrick White entre temps) pour maintenir la pression. Malheureusement, il manque celui au buzzer, qui aurait été synonyme d’égalisation. Il termine la soirée avec 37 points, 7 rebonds et 8 passes décisives.

29 points en seconde mi-temps pour Harden ! 👏👏👏

Mais si les Celtics n’ont que plié et pas rompu, c’est parce que Jaylen Brown a été très bon dans le dernier quart-temps et a empêché la remontada des Voiliers. 33 points et 12 rebonds : l’habituel Robin continue sa belle saison de Batman !