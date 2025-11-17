Moses Moody (Warriors) a inscrit 7 tirs à 3-points… dans le premier quart-temps

Il s’en passe des choses bizarres en NBA, mais celle-là, on l’a vraiment pas vu venir. Moses Moody a réussi un premier quart-temps absolument exceptionnel face aux New Orleans Pelicans avec sept tirs à 3-points inscrits !

Si on nous avait dit qu’un joueur menacerait, brièvement, le record de Klay Thompson et ses 14 tirs à 3-points dans un match cette nuit, nous n’aurions pas pensé un instant à Moses Moody. Il n’aurait même pas été le premier joueur des Golden State Warriors mentionné, ni le deuxième… ni le troisième.

Et pourtant, l’ailier a pris complètement feu lors du premier quart-temps face aux New Orleans Pelicans. Sur huit tentatives à longue distance, il en a rentré sept et comptait donc 21 points après 12 minutes de jeu.

MOSES MOODY.

STEPHEN CURRY.

KLAY THOMPSON.

The only Warriors to make 7 threes in a quarter!

What an ERUPTION from Moody 🤯 pic.twitter.com/uyERAlIMnY

— NBA (@NBA) November 17, 2025

Il est le seul joueur des Warriors a avoir réussi cette prouesse dans l’histoire avec Stephen Curry et Klay Thompson.

La suite ne s’est pas avérée aussi belle, bien que satisfaisante puisque Moses Moody a terminé la partie avec 32 points à 8/12 de loin, mais on aura bien vibré.