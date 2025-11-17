Les Rockets renversent le Magic après une fin de match DINGUE (117-113)

Une des plus belles fins de matchs de la saison ! Les Rockets s’en sont sortis in-extremis à domicile face au Magic grâce à des actions de Kevin Durant et d’Alperen Sengun plus clutchs les unes que les autres. Victoire 117 à 113 après prolongations.

Le Orlando Magic peut nourrir de nombreux regrets. Alors qu’ils ont mené tout au long de la rencontre, cette dernière leur a échappé dans les derniers instants. Kevin Durant avait manqué ses six premières tentatives à 3-points de la soirée, mais en a marqué deux fantastiques pour ramener son équipe à égalité à moins de 22 secondes de la sirène.

Dans la foulée, Desmond Bane file au panier pour tenter de donner la victoire au Magic, mais se fait contrer par Alperen Sengun. Cinq secondes à jouer, balle pour Houston. Elle sera dans les mains de KD, tout le monde le sait…

Si KD termine le travail…

Mais lors de la remise en jeu, ce dernier nous sort sa plus belle imitation de Steven Gerrard et glisse. Ballon récupéré par Anthony Black qui file au panier et dunk avec la faute. Il rate ensuite le lancer-franc. Tant pis, il ne reste qu’une seconde à jouer et Orlando mène de deux points.

Cette fois, la remise en jeu est propre et c’est Alperen Sengun qui envoie les deux équipes en prolongations avec un magnifique hook.

En overtime, c’est le Turc qui brille en premier et multiplie les magnifiques passes, d’abord pour Steven Adams, ensuite pour Amen Thompson.

Mais lorsqu’il s’agit de terminer le travail, c’est encore Kevin Durant qu’on appelle à la barre.

30 points, 12 rebonds et 8 passes pour le pivot des Rockets. 35 points, 5 rebonds et 6 passes pour l’ailier. Un des meilleurs duos de toute la NBA est officiellement dans le Texas. Quel match !