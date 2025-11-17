La mauvaise nouvelle de la nuit. Après un dunk en transition, Zaccharie Risacher a fait une chute horrible et est rentré aux vestiaires dans la foulée. On espère rien de grave pour le numéro 1 de la Draft 2024 !

Les Atlanta Hawks ont réalisé un come-back dingue dans le quatrième quart-temps face aux Phoenix Suns en revenant de 22 points de retard. Mais les Faucons ont tout de même vécus un très mauvais moment. Zaccharie Risacher a participé à cette remontée avec un magnifique dunk en transition. Malheureusement, l’ailier tricolore a mal maitrisé sa vitesse et est tombé de manière spectaculaire.

Oh quelle horrible chute de Zaccharie Risacher 😱

Le Français est rentré aux vestiaires. On espère qu’il n’y a rien de grave ! 🤞🤞🤞pic.twitter.com/hDLTR4sZAq

Il est resté de longues minutes au sol avant de regagner les vestiaires. On espère que tout ira bien pour Zacch’ et qu’il ne s’est fait aucune blessure grave…