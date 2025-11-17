Qu’est-ce que vous voulez dire après une telle nuit de NBA ? Le Jazz a terminé cette folie en beauté en disposant des Bulls après deux prolongations sur le tout petit score de 150 à 147. Lauri Markkanen a été immense et Keyonte George tellement clutch.

Les Chicago Bulls ont longtemps dominé ce match face au Utah Jazz, mais en face, un ex voulait sa revanche. Lauri Markkanen a été plus excité par le maillot rouge qu’un taureau d’Intervilles et a foncé, en continu, sur la défense adverse. En enchaînant les shoots clutchs, parfois improbables, dans le dernier quart-temps, le Finlandais a ramené les siens et Josh Giddey, au buzzer, n’a pas réussi à faire la différence malgré un lay-up très accessible.

MAIS C’EST QUOI CE SHOOT D’UN AUTRE MONDE DE LAURI MARKKANEN 😭😭😭pic.twitter.com/mxftazRnhH

JOSH GIDDEY FOR THE WIN 🔥 pic.twitter.com/EKIwBZ0Ch6

Lors de la première prolongation, c’est Utah qui prend l’avantage, sauf qu’en face, un homme est de retour. Coby White brise sa limite de minutes conseillée par le médecin pour aider les siens. Il obtient un jumpball miraculeux pour s’offrir une balle de match, drive au panier et décroche une deuxième prolongation.

Double-pas à deux dixièmes du buzzer pour emmener dans une deuxième prolongation.

Pourquoi n’y avait-je pas pensé ? 😭pic.twitter.com/4wTOfD0WiS https://t.co/fkubxaJhFU

Même scénario ou presque lors des cinq minutes suivantes. Le Jazz mène de 5 points à 45 secondes de la fin, mais Nikola Vucevic marque un énorme tir longue distance et Coby White, encore lui, ramène les équipes à égalité après deux lancers-francs. Mais cette fois, il reste une action au Jazz et Keyonte George, énorme à partir de la mi-temps marque à 8 dixièmes de la sirène. Un véritable dagger pour éviter une troisième prolongation !

Le shoot de la gagne de Keyonte George 🚨🚨🚨pic.twitter.com/k7apcGK86M

47 points pour Lauri Markkanen, 34 pour Keyonte George, triple-double pour Josh Giddey, double-double pour Nikola Vucevic, 27 points de Coby White pour son retour… La feuille de stats n’a aucun sens, à l’image du match. Quelle nuit en NBA !