La nuit des Français en NBA : Bilal Coulibaly enchaîne les posters !

Cette nuit a été incroyable en NBA, mais les Français n’ont pas vraiment participé à la fête. Mis à part Bilal Coulibaly qui s’est illustré grâce à ses qualités athlétiques en plantant deux énormes dunks.

Les résultats NBA de la nuit :

Celtics – Clippers : 121-118 (stats)

– Clippers : 121-118 (stats) Spurs – Kings : 123-110 (stats)

– Kings : 123-110 (stats) Wizards – Nets : 106-129 (stats)

: 106-129 (stats) Rockets – Magic : 117-113 (stats)

– Magic : 117-113 (stats) Pelicans – Warriors : 106-124 (stats)

: 106-124 (stats) Mavericks – Blazers : 138-133 (stats)

– Blazers : 138-133 (stats) Suns – Hawks : 122-124 (stats)

: 122-124 (stats) Jazz – Bulls : 150-147 (stats)

Nicolas Batum

Quel hustle à 36 ans ! Il s’est jeté sur tous les ballons pour aider les siens, notamment en début de match lorsqu’il était un peu seul à jouer aux Clippers. 6 points, 4 rebonds et 2 contres à 2/4 au tir de loin en 20 minutes pour l’ancien capitaine des Bleus.

Alexandre Sarr

Son match a été ruiné par les fautes, lui qui en avait déjà cinq, deux minutes après la mi-temps. 9 points, 3 rebonds et 1 passe à 4/12 au tir et 1/3 de loin. Peut-être sa moins belle performance de la saison.

Bilal Coulibaly

Match de reprise pour Bilal Coulibaly et si ses statistiques ne font pas sauter au plafond, ses actions si. 6 points, 3 rebonds, 4 passes décisives, 2 contres et 2 interceptions à 2/6 au tir et 2/2 aux lancers. Mais ses deux shoots réussis sont deux énormes dunks.

BILAL COULIBALY SOUHAITE LA BIENVENUE EN NBA À EGOR DEMIN 💥pic.twitter.com/k21KUMazHa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 16, 2025

Bilal Coulibaly avec un deuxième très gros dunk ce soir !!! 😤 pic.twitter.com/Gb6ic1OVOb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 17, 2025

Rayan Rupert

Seulement cinq minutes sur le parquet face à Dallas. Le temps de capter 3 rebonds et de manquer 2 tirs de loin.

Sidy Cissoko

12 minutes compliquées pour Sidy Cissoko. 1 point, 2 rebonds, 1 passe, 0/2 au tir, 0/1 de loin et 1/2 aux lancers.

Zaccharie Risacher

Soupe à la grimace du côté de Zaccharie Risacher. Une performance satisfaisante : 15 points, 3 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions à 6/13 au tir et 3/8 de loin. Mais une fin dramatique avec ce dunk mal maîtrisé qui a amené à une chute spectaculaire et un retour au vestiaires.

Oh quelle horrible chute de Zaccharie Risacher 😱

Le Français est rentré aux vestiaires. On espère qu’il n’y a rien de grave ! 🤞🤞🤞pic.twitter.com/hDLTR4sZAq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 17, 2025

Le programme NBA de ce soir