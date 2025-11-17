Résumé NBA : les Hawks remontent 22 points dans le dernier quart-temps face aux Suns
Le 17 nov. 2025 à 06:56 par Robin Wolff
Sur le papier, les affiches n’étaient pas dingues cette nuit en NBA et pourtant, cette nuit fut l’une des meilleures de la saison ! Trois prolongations, des shoots de dingos dans tous les sens et une remontée folle des Atlanta Hawks face aux Suns.
Les résultats NBA de la nuit :
- Celtics – Clippers : 121-118 (stats)
- Spurs – Kings : 123-110 (stats)
- Wizards – Nets : 106-129 (stats)
- Rockets – Magic : 117-113 (stats)
- Pelicans – Warriors : 106-124 (stats)
- Mavericks – Blazers : 138-133 (stats)
- Suns – Hawks : 122-124 (stats)
- Jazz – Bulls : 150-147 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Les Celtics ont résisté aux 32 points de James Harden en seconde mi-temps. Beau match du trio Jaylen Brown – Payton Pritchard – Derrick White.
- Les Spurs n’ont pas eu besoin de Victor Wembanyama pour s’imposer. Ils peuvent dire merci aux Sacramento Kings.
- Dans le Merdico, ce sont les Nets qui se sont imposés grâce à Michael Porter Jr (34/7/9). Bilal Coulibaly a planté deux énormes dunks.
- Un des matchs les plus fous de l’année entre Rockets et Magic. Victoire d’Houston en prolongation grâce au duo Kevin Durant – Alperen Sengun.
- Moses Moody a mis 7 tirs à 3-points dans le premier quart-temps face aux Pelicans. Ça a suffi pour terminer la rencontre !
- Les Mavericks, forts d’un collectif profond (7 joueurs à + de 12 points), ont répondu aux 36 unités de Shaedon Sharpe et se sont imposés en prolongation.
- Les Phoenix Suns menaient de 22 points dans le dernier quart-temps face aux Hawks et ont fini par s’incliner. Malheureusement, Zaccharie Risacher s’est blessé après une chute spectaculaire au cours de la remontée.
- Le Jazz a eu besoin de 47 points de Lauri Markkannen, d’un shoot clutchissime de Keyonte George et de deux prolongations pour faire plier les Bulls. Très bon retour de Coby White côté Chicago.
Le highlight de la nuit :
MAIS C’EST QUOI CE SHOOT D’UN AUTRE MONDE DE LAURI MARKKANEN 😭😭😭pic.twitter.com/mxftazRnhH
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 17, 2025
Les classements NBA
Les résultats en TTFL
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme NBA de ce soir
- 1h : Cavaliers – Bucks
- 1h : Pistons – Pacers
- 1h : Sixers – Clippers
- 1h30 : Heat – Knicks
- 1h30 : Raptors – Hornets
- 2h : Wolves – Mavericks
- 2h : Pelicans – Thunder
- 3h : Nuggets – Bulls