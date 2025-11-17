Sur le papier, les affiches n’étaient pas dingues cette nuit en NBA et pourtant, cette nuit fut l’une des meilleures de la saison ! Trois prolongations, des shoots de dingos dans tous les sens et une remontée folle des Atlanta Hawks face aux Suns.

Les résultats NBA de la nuit :

Celtics – Clippers : 121-118 (stats)

– Clippers : 121-118 (stats) Spurs – Kings : 123-110 (stats)

– Kings : 123-110 (stats) Wizards – Nets : 106-129 (stats)

: 106-129 (stats) Rockets – Magic : 117-113 (stats)

– Magic : 117-113 (stats) Pelicans – Warriors : 106-124 (stats)

: 106-124 (stats) Mavericks – Blazers : 138-133 (stats)

– Blazers : 138-133 (stats) Suns – Hawks : 122-124 (stats)

: 122-124 (stats) Jazz – Bulls : 150-147 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

MAIS C’EST QUOI CE SHOOT D’UN AUTRE MONDE DE LAURI MARKKANEN 😭😭😭pic.twitter.com/mxftazRnhH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 17, 2025

Les classements NBA

