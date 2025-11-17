TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
Logo Atlanta hawks globalHAWKSSUNSNews NBARésumé de la nuit

Résumé NBA : les Hawks remontent 22 points dans le dernier quart-temps face aux Suns

Le 17 nov. 2025 à 06:56 par Robin Wolff

Dyson Daniels, 12 avril 2025
Source image : YouTube

Sur le papier, les affiches n’étaient pas dingues cette nuit en NBA et pourtant, cette nuit fut l’une des meilleures de la saison ! Trois prolongations, des shoots de dingos dans tous les sens et une remontée folle des Atlanta Hawks face aux Suns.

Les résultats NBA de la nuit :

  • Celtics – Clippers : 121-118 (stats)
  • Spurs – Kings : 123-110 (stats)
  • Wizards – Nets : 106-129 (stats)
  • Rockets – Magic : 117-113 (stats)
  • Pelicans – Warriors : 106-124 (stats)
  • Mavericks – Blazers : 138-133 (stats)
  • Suns – Hawks : 122-124 (stats)
  • Jazz – Bulls : 150-147 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

MAIS C’EST QUOI CE SHOOT D’UN AUTRE MONDE DE LAURI MARKKANEN 😭😭😭pic.twitter.com/mxftazRnhH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 17, 2025

Les classements NBA

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir

  • 1h : Cavaliers – Bucks
  • 1h : Pistons – Pacers
  • 1h : Sixers – Clippers
  • 1h30 : Heat – Knicks
  • 1h30 : Raptors – Hornets
  • 2h : Wolves – Mavericks
  • 2h : Pelicans – Thunder
  • 3h : Nuggets – Bulls
Tags : Atlanta Hawks, Phoenix suns, Résumé de la nuit en NBA
Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023