Andre Drummond vient renforcer la raquette des Knicks !

Les Knicks n’ont pas tardé à réagir après les départs successifs de Mitchell Robinson et d’Ariel Hukporti. Afin de renforcer leur secteur intérieur, la franchise new-yorkaise a trouvé un accord avec le pivot Andre Drummond. Selon Shams Charania, le vétéran s’est engagé pour une saison contre 3,9 millions de dollars.

🚨 ANDRÉ DRUMMOND DÉBARQUE CHEZ LES KNICKS !! https://t.co/bdx355xmzT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 3, 2026

À 31 ans, Drummond apportera son expérience et surtout sa présence au rebond derrière Karl-Anthony Towns. Double All-Star, il fait partie des meilleurs rebondeurs de sa génération. Il a terminé meilleur rebondeur de la NBA à quatre reprises entre 2016 et 2020 et a dominé la ligue au rebond offensif pendant sept saisons consécutives sous le maillot des Pistons.

Lors des deux dernières saisons, Drummond évoluait aux côtés de Joel Embiid à Philadelphie, où il tournait à 7 points et 8 rebonds de moyenne en un peu plus de 19 minutes par rencontre. Son rendement et son profil défensif devraient permettre aux Knicks de limiter l’impact du départ de Mitchell Robinson, tout en amenant plus de shoot (en même temps, dur de faire pire que Mitch au shoot…) !

Le vétéran connaît les attentes qui entourent la franchise new-yorkaise et a tenu à le faire savoir sur ses réseaux sociaux.

« Aux fans des Knicks, je sais ce que cette ville attend de ses joueurs et je suis prêt à relever le défi. J’arrive avec beaucoup de gratitude, l’envie de prouver et la volonté de travailler dur. Faisons en sorte que ce nouveau chapitre soit spécial »

“I know what this city expects, and I’m ready to embrace it. I’m coming in with gratitude, hunger, and a mindset to work. Let’s make this chapter special”

— Andre Drummond to Knicks fans pic.twitter.com/tyrYRd4Bsb

— New York Basketball (@NBA_NewYork) July 4, 2026

New York mise désormais sur l’expérience de Dédé, qui connaîtra sa cinquième franchise en 7 saisons, pour tenter de les aider dans la conquête du premier back-to-back depuis 2018.