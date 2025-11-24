La nuit des Français en NBA : Noah Penda signe sa 1ère vraie belle soirée avec le Magic !
Le 24 nov. 2025 à 08:31 par Nicolas Vrignaud
Noah Penda signe une première vraie belle nuit avec le Magic, Moussa Diabaté continue son chantier à Charlotte. On fait le point sur la nuit des Français en NBA !
Les résultats NBA de la nuit :
- Sixers – Heat : 117-127 (stats)
- Hornets – Hawks : 110-113 (stats)
- Celtics – Magic : 138-129 (stats)
- Cavaliers – Clippers : 120-105 (stats)
- Raptors – Nets : 119-109 (stats)
- Thunder – Blazers : 122-95 (stats)
- Suns – Spurs : 111-102 (stats)
- Jazz – Lakers : 106-108 (stats)
Moussa Diabaté
Le M’ continue de performer avec le temps de jeu qu’on lui donne chez les Hornets : 12 points, 11 rebonds à 4/4 au tir et 4/4 aux lancers face aux Hawks. Sa saison est pour le moment vraiment propre !
Zaccharie Risacher
Compliqué pour Zacch’ cette nuit, hélas : 5 points, 3 rebonds à 2/5 au tir. Depuis le retour de sa blessure sur une lourde chute, on a l’impression que quelque chose n’est pas optimal…
Noah Penda
Superbe match de Noah Penda ! Lui qui n’avait que peu de temps de jeu depuis le début de saison signe 13 points, 8 rebonds et 4 passes à 5/6 au tir dans la défaite face à Boston. La vibe est bonne, faut continuer !
🇫🇷 Trop content pour Noah Penda. Vraie première belle soirée en NBA face aux Celtics :
🔸13 points
🔸8 rebonds, 4 passes, 1 contre
🔸5/6 au tir
🔸23 minutes
Belle opportunité donnée par Jamahl Mosley, belle réponse du tricolore.
Il faut poursuivre désormais, ça doit devenir… pic.twitter.com/96CkQTnfgY
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 24, 2025
Nicolas Batum
6 points, 3 rebonds à 2/5 au tir pour Batman face aux Cavaliers. Dommage, défaite au bout. Début de saison collectif sans doute pas simple à vivre pour Nico, mais il faut s’accrocher !
Rayan Rupert
10 points, 5 rebonds à 4/7 au tir pour le tricolore, qui « profite » de la déculottée infligée par le Thunder pour se montrer un peu.
Sidy Cissoko
Plus compliqué pour Sidy Cissoko en revanche, 7 points, 2, rebonds, 3 passes à 3/7 au tir, également contre le Thunder.
Ousmane Dieng
Lui aussi a profité du score du Thunder, mais il était du bon côté. 8 points, 2 rebonds et 1 passe à 3/5 au tir pour Ousmane Dieng contre Portland.
Le programme NBA de ce soir :
- 1h : Pacers – Pistons
- 1h : Raptors – Cavaliers
- 1h30 : Nets – Knicks
- 1h30 : Heat – Mavericks
- 2h : Grizzlies – Nuggets
- 2h : Bucks – Blazers
- 2h : Pelicans – Bulls
- 3h30 : Suns – Rockets
- 4h : Warriors – Jazz
- 4h : Kings – Wolves