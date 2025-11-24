La nuit des Français en NBA : Noah Penda signe sa 1ère vraie belle soirée avec le Magic !

Noah Penda signe une première vraie belle nuit avec le Magic, Moussa Diabaté continue son chantier à Charlotte. On fait le point sur la nuit des Français en NBA !

Les résultats NBA de la nuit :

Sixers – Heat : 117-127 (stats)

: 117-127 (stats) Hornets – Hawks : 110-113 (stats)

: 110-113 (stats) Celtics – Magic : 138-129 (stats)

– Magic : 138-129 (stats) Cavaliers – Clippers : 120-105 (stats)

– Clippers : 120-105 (stats) Raptors – Nets : 119-109 (stats)

– Nets : 119-109 (stats) Thunder – Blazers : 122-95 (stats)

– Blazers : 122-95 (stats) Suns – Spurs : 111-102 (stats)

– Spurs : 111-102 (stats) Jazz – Lakers : 106-108 (stats)

Moussa Diabaté

Le M’ continue de performer avec le temps de jeu qu’on lui donne chez les Hornets : 12 points, 11 rebonds à 4/4 au tir et 4/4 aux lancers face aux Hawks. Sa saison est pour le moment vraiment propre !

Zaccharie Risacher

Compliqué pour Zacch’ cette nuit, hélas : 5 points, 3 rebonds à 2/5 au tir. Depuis le retour de sa blessure sur une lourde chute, on a l’impression que quelque chose n’est pas optimal…

Noah Penda

Superbe match de Noah Penda ! Lui qui n’avait que peu de temps de jeu depuis le début de saison signe 13 points, 8 rebonds et 4 passes à 5/6 au tir dans la défaite face à Boston. La vibe est bonne, faut continuer !