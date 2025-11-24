Résumé NBA de la nuit : le Thunder est en 17-1, les Spurs chutent à Phoenix
Le 24 nov. 2025 à 08:10 par Nicolas Vrignaud
Huit rencontres ont eu lieu entre le début de soirée dimanche et la fin de nuit ce lundi. Le Thunder a écrasé les Blazers, qui leur ont collé leur unique défaite de la saison il y a quelques semaines, tandis que les Spurs eux tombent dans le piège tendu par les Suns à Phoenix. On fait le point dans le résumé de la nuit en NBA !
Les résultats NBA de la nuit :
- Sixers – Heat : 117-127 (stats)
- Hornets – Hawks : 110-113 (stats)
- Celtics – Magic : 138-129 (stats)
- Cavaliers – Clippers : 120-105 (stats)
- Raptors – Nets : 119-109 (stats)
- Thunder – Blazers : 122-95 (stats)
- Suns – Spurs : 111-102 (stats)
- Jazz – Lakers : 106-108 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- En début de soirée hier, le Heat s’est imposé à Philadelphie, notamment grâce aux 32 points de Norman Powell.
- Est-ce que c’est nous où le ballon circule mieux chez les Hawks quand Trae Young est absent..? Victoire un poil étriquée d’Atlanta à Charlotte, où Kon Knueppel continue de proposer de superbes choses (28 points).
- Les Celtics s’imposent à domicile contre Orlando, qui n’arrive décidément pas à trouver un vrai bon rythme cette saison.
- Donovan Mitchell inscrit 37 points contre les Clippers, et les Cavaliers gâchent le retour de Kawhi Leonard sur les terrains.
- Les Raptors puissance 7, Toronto c’est chaud !
- OKC gifle méchamment les Blazers, quelques semaines après que Portland leur ait infligé leur seule défaite de la saison. Ajay Mitchell colle 20 points à 8/8 au tir, Shai Gilgeous-Alexander régale avec 37 points en trois quart-temps.
- San Antonio tombe dans le piège des Suns.
- Luka Doncic colle 33 points, LeBron James 17, et les Lakers s’imposent in-extremis à Salt Lake City.
Le highlight de la nuit :
CE SHOOT DE MAXEY, COMMENT ?!?
pic.twitter.com/DNYZnCGJ8R
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 23, 2025
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme NBA de ce soir :
- 1h : Pacers – Pistons
- 1h : Raptors – Cavaliers
- 1h30 : Nets – Knicks
- 1h30 : Heat – Mavericks
- 2h : Grizzlies – Nuggets
- 2h : Bucks – Blazers
- 2h : Pelicans – Bulls
- 3h30 : Suns – Rockets
- 4h : Warriors – Jazz
- 4h : Kings – Wolves