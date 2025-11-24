Résumé NBA de la nuit : le Thunder est en 17-1, les Spurs chutent à Phoenix

Huit rencontres ont eu lieu entre le début de soirée dimanche et la fin de nuit ce lundi. Le Thunder a écrasé les Blazers, qui leur ont collé leur unique défaite de la saison il y a quelques semaines, tandis que les Spurs eux tombent dans le piège tendu par les Suns à Phoenix. On fait le point dans le résumé de la nuit en NBA !

Les résultats NBA de la nuit :

Sixers – Heat : 117-127 (stats)

: 117-127 (stats) Hornets – Hawks : 110-113 (stats)

: 110-113 (stats) Celtics – Magic : 138-129 (stats)

– Magic : 138-129 (stats) Cavaliers – Clippers : 120-105 (stats)

– Clippers : 120-105 (stats) Raptors – Nets : 119-109 (stats)

– Nets : 119-109 (stats) Thunder – Blazers : 122-95 (stats)

– Blazers : 122-95 (stats) Suns – Spurs : 111-102 (stats)

– Spurs : 111-102 (stats) Jazz – Lakers : 106-108 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

En début de soirée hier, le Heat s’est imposé à Philadelphie, notamment grâce aux 32 points de Norman Powell.

Est-ce que c’est nous où le ballon circule mieux chez les Hawks quand Trae Young est absent..? Victoire un poil étriquée d’Atlanta à Charlotte, où Kon Knueppel continue de proposer de superbes choses (28 points).

Les Celtics s’imposent à domicile contre Orlando, qui n’arrive décidément pas à trouver un vrai bon rythme cette saison.

Donovan Mitchell inscrit 37 points contre les Clippers, et les Cavaliers gâchent le retour de Kawhi Leonard sur les terrains.

Les Raptors puissance 7, Toronto c’est chaud !

OKC gifle méchamment les Blazers, quelques semaines après que Portland leur ait infligé leur seule défaite de la saison. Ajay Mitchell colle 20 points à 8/8 au tir, Shai Gilgeous-Alexander régale avec 37 points en trois quart-temps.

San Antonio tombe dans le piège des Suns.

Luka Doncic colle 33 points, LeBron James 17, et les Lakers s’imposent in-extremis à Salt Lake City.

Le highlight de la nuit :

CE SHOOT DE MAXEY, COMMENT ?!?

Les classements NBA :

