News NBA

Résumé NBA de la nuit : le Thunder est en 17-1, les Spurs chutent à Phoenix

Le 24 nov. 2025 à 08:10 par Nicolas Vrignaud

Shai Gilgeous-Alexander Thunder 1 mai 2025
Source : NBA League Pass

Huit rencontres ont eu lieu entre le début de soirée dimanche et la fin de nuit ce lundi. Le Thunder a écrasé les Blazers, qui leur ont collé leur unique défaite de la saison il y a quelques semaines, tandis que les Spurs eux tombent dans le piège tendu par les Suns à Phoenix. On fait le point dans le résumé de la nuit en NBA !

Les résultats NBA de la nuit :

  • Sixers – Heat : 117-127 (stats)
  • Hornets – Hawks : 110-113 (stats)
  • Celtics – Magic : 138-129 (stats)
  • Cavaliers – Clippers : 120-105 (stats)
  • Raptors – Nets : 119-109 (stats)
  • Thunder – Blazers : 122-95 (stats)
  • Suns – Spurs : 111-102 (stats)
  • Jazz – Lakers : 106-108 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

  • En début de soirée hier, le Heat s’est imposé à Philadelphie, notamment grâce aux 32 points de Norman Powell.
  • Est-ce que c’est nous où le ballon circule mieux chez les Hawks quand Trae Young est absent..? Victoire un poil étriquée d’Atlanta à Charlotte, où Kon Knueppel continue de proposer de superbes choses (28 points).
  • Les Celtics s’imposent à domicile contre Orlando, qui n’arrive décidément pas à trouver un vrai bon rythme cette saison.
  • Donovan Mitchell inscrit 37 points contre les Clippers, et les Cavaliers gâchent le retour de Kawhi Leonard sur les terrains.
  • Les Raptors puissance 7, Toronto c’est chaud !
  • OKC gifle méchamment les Blazers, quelques semaines après que Portland leur ait infligé leur seule défaite de la saison. Ajay Mitchell colle 20 points à 8/8 au tir, Shai Gilgeous-Alexander régale avec 37 points en trois quart-temps.
  • San Antonio tombe dans le piège des Suns.
  • Luka Doncic colle 33 points, LeBron James 17, et les Lakers s’imposent in-extremis à Salt Lake City.

Le highlight de la nuit :

CE SHOOT DE MAXEY, COMMENT ?!?
Les classements NBA :

Les résultats en TTFL :

Le programme NBA de ce soir :

  • 1h : Pacers – Pistons
  • 1h : Raptors – Cavaliers
  • 1h30 : Nets – Knicks
  • 1h30 : Heat – Mavericks
  • 2h : Grizzlies – Nuggets
  • 2h : Bucks – Blazers
  • 2h : Pelicans – Bulls
  • 3h30 : Suns – Rockets
  • 4h : Warriors – Jazz
  • 4h : Kings – Wolves
