Kawhi Leonard colle 20 points pour son retour, mais les Clippers perdent encore

Kawhi Leonard est revenu cette nuit au jeu après dix matchs manqués en raison d’une entorse à la cheville droite. The Klaw a marqué 20 points, mais malgré la superbe rencontre de son coéquipier Ivica Zubac (33 points, 18 rebonds), les Clippers s’inclinent pour la 12e fois cette saison, à Cleveland.

Il est de retour, enfin. Pour les Clippers, Kawhi Leonard en tenue semble être une condition primordiale du succès. En tout cas, la série de matchs effectuée sans lui va dans le sens de ce point de vue, puisque L.A. a signé 2 victoires seulement, pour 8 défaites durant l’absence de la star des Clippers. Cette nuit, Leonard a aligné 20 points, 3 rebonds, 2 passes et 3 interceptions à 6/13 au tir. Avec une alerte en début de rencontre, car il est passé brièvement par le vestiaire.

Une série sans Kawhi, durant laquelle James Harden a statistiquement porté ses équipes à bouts de bras. Cette nuit, la Barbe est passée au travers, mais peut-on seulement lui en vouloir, après avoir collé 55 points samedi soir pour l’emporter à Charlotte ? La situation des Clippers n’est pas si loin d’être proprement dramatique.

Une équipe qui ne trouve pas de ressources collectives suffisantes pour enchaîner proprement les matchs, et une Conférence Ouest si dense et relevée en termes de basket que le rêve d’un top 6 semble déjà inaccessible. Le duel contre les Lakers, prévu ce mercredi, sera une sorte de premier juge de paix pour les Clippers. Le premier vrai test, diffusé en antenne nationale.