Les Raptors enchaînent un 7e succès de suite, les Dinos montrent les crocs

Face à des Nets qui n’avaient de toute façon pas tellement signé pour gagner des matchs cette saison, les Raptors ont enchaîné un septième succès de suite en NBA, le 11e en 12 rencontres. Une série qui place les Dinos provisoires seuls à la 2e place de l’Est.

Ces Raptors sont en état de grâce. Ils survolent une Conférence Est à la hiérarchie particulièrement bousculée depuis le début de saison. Plusieurs raisons à cela : un collectif qui vit bien, qui joue bien ensemble, qui se comprend. Des recrues aux apports insoupçonnés, Sandro Mamukelashvili en tête, avec un apport d’énergie remarquable, notamment sur le jeu en transition.

Cet ensemble de paramètres place aujourd’hui Toronto à la 2e place de l’Est. On adore le quatuor de tête de cette équipe, Brandon Ingram, RJ Barrett, Scottie Barnes et Immanuel Quickly, qui privilégie clairement le groupe aux performances individuelles. La clé pour gagner, si jamais il faut le rappeler… car un individu qui brille est (très souvent). la conséquence d’un ensemble qui marche.

Cette nuit, ils ont disposé des Nets (119-109) avec sérieux, pour conclure un back to back entamé face aux Wizards. Le gros test aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi, avec la réception de Cleveland, 3e de l’Est. Nous ne sommes que fin novembre, mais ces Raptors ont déjà montré qu’ils étaient capables de jouer un rôle important dans la conférence.

Pour l’instant, le seul argument recevable des détracteurs de ce groupe pourrait être le fait que la formation canadienne ne s’est pas encore « réellement » déplacé à l’Ouest. Les tests arrivent d’abord à la maison, avec les réceptions des Warriors, des Lakers et des Nuggets durant le mois de décembre, avant un gros road trip sur la côte Pacifique mi-janvier. Beaucoup de rencontres d’ici là et autant de scénarios possibles. Mais ces Raptors ont pour l’instant le monopole du coeur : des battants, des gars qui se comprennent et sont compris.