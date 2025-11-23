Programme NBA : Sixers – Heat dès 19h, Kawhi Leonard de retour face à Cleveland
Le 23 nov. 2025 à 14:53 par Nicolas Meichel
On adore le dimanche en NBA parce qu’il y a souvent un match à horaire français au programme. C’est le cas aujourd’hui, avec un joli Sixers – Heat dès 19h ! On devrait aussi revoir Kawhi Leonard sur les parquets après une absence de dix matchs.
Le programme NBA de la nuit :
- 19h : Sixers – Heat
- 0h : Hawks – Hornets
- 0h : Celtics – Magic
- 0h : Cavs – Clippers
- 0h : Raptors – Nets
- 1h : Thunder – Blazers
- 2h : Suns – Spurs
- 2h : Jazz – Lakers
Le match à ne pas rater : Sixers – Heat (19h)
Parmi les outsiders de l’Est qu’on n’attendait pas trop en début de saison, il y a les Sixers et le Heat. Les deux équipes se rencontrent ce soir à Philadelphie et veulent confirmer leur bonne dynamique : bilan de 9 victoires – 6 défaites pour Philly, qui reste sur un succès à Milwaukee grâce aux 54 points de Tyrese Maxey, bilan de 10-6 et trois victoires consécutives pour Miami.
Le Heat est également l’équipe qui marque le plus de points en moyenne en NBA (124,8), tandis que Philadelphie fait partie du Top 10 à l’efficacité offensive. Autant dire que ça risque d’envoyer sévère !
Également à surveiller :
- Sur trois victoires de suite, Orlando veut enchaîner à Boston.
- KAWHI LEONARD JOUE AU BASKET CE SOIR.
- La probable septième victoire de suite des Raptors.
- Le Thunder retrouve la seule équipe qui a battu OKC cette saison. Attention, la vengeance pourrait être violente.
- Malgré les absences, notamment Victor Wembanyama, les Spurs sont sur trois victoires de suite. Peuvent-ils enchaîner contre des Suns qui brillent ?
- Luka Doncic, LeBron James et Austin Reaves risquent de faire danser le Jazz.
BREAKING: Los Angeles Clippers star Kawhi Leonard (foot) is expected to make his return Sunday against the Cleveland Cavaliers after missing last 10 games, league sources tell me. pic.twitter.com/z9TSMJ71qj
— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) November 22, 2025
Les Français en lice :
- Zaccharie Risacher (Hawks) vs Moussa Diabaté (Hornets).
- Nicolas Batum (Clippers) à Cleveland.
- Ousmane Dieng (Thunder) vs Sidy Cissoko et Rayan Rupert (Blazers).