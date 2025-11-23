On adore le dimanche en NBA parce qu’il y a souvent un match à horaire français au programme. C’est le cas aujourd’hui, avec un joli Sixers – Heat dès 19h ! On devrait aussi revoir Kawhi Leonard sur les parquets après une absence de dix matchs.

Le programme NBA de la nuit :

19h : Sixers – Heat

0h : Hawks – Hornets

0h : Celtics – Magic

0h : Cavs – Clippers

0h : Raptors – Nets

1h : Thunder – Blazers

2h : Suns – Spurs

2h : Jazz – Lakers

Le match à ne pas rater : Sixers – Heat (19h)

Parmi les outsiders de l’Est qu’on n’attendait pas trop en début de saison, il y a les Sixers et le Heat. Les deux équipes se rencontrent ce soir à Philadelphie et veulent confirmer leur bonne dynamique : bilan de 9 victoires – 6 défaites pour Philly, qui reste sur un succès à Milwaukee grâce aux 54 points de Tyrese Maxey, bilan de 10-6 et trois victoires consécutives pour Miami.

Le Heat est également l’équipe qui marque le plus de points en moyenne en NBA (124,8), tandis que Philadelphie fait partie du Top 10 à l’efficacité offensive. Autant dire que ça risque d’envoyer sévère !

Également à surveiller :

Sur trois victoires de suite, Orlando veut enchaîner à Boston.

KAWHI LEONARD JOUE AU BASKET CE SOIR.

La probable septième victoire de suite des Raptors.

Le Thunder retrouve la seule équipe qui a battu OKC cette saison. Attention, la vengeance pourrait être violente.

Malgré les absences, notamment Victor Wembanyama, les Spurs sont sur trois victoires de suite. Peuvent-ils enchaîner contre des Suns qui brillent ?

Luka Doncic, LeBron James et Austin Reaves risquent de faire danser le Jazz.

BREAKING: Los Angeles Clippers star Kawhi Leonard (foot) is expected to make his return Sunday against the Cleveland Cavaliers after missing last 10 games, league sources tell me. pic.twitter.com/z9TSMJ71qj

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) November 22, 2025

Les Français en lice :

Zaccharie Risacher (Hawks) vs Moussa Diabaté (Hornets).

Nicolas Batum (Clippers) à Cleveland.

Ousmane Dieng (Thunder) vs Sidy Cissoko et Rayan Rupert (Blazers).

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici