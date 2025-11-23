Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 23 novembre 2025, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec 8 matchs au programme, dont un sur le fuseau horaire de Châteauroux ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport en Ligne ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

19h : Sixers (1,81) – Heat (1,89)

0h : Hawks (1,32) – Hornets (3,10)

0h : Celtics (1,50) – Magic (2,40)

0h : Cavs (1,22) – Clippers (3,85)

0h : Raptors (1,11) – Hornets (5,50)

1h : Thunder (1,07) – Blazers (6,70)

2h : Suns (1,63) – Spurs (2,15)

2h : Jazz (3,90) – Lakers (1,22)

Le combiné du NBA Sunday

Les Lakers battent le Jazz (sans prolongation) et Shai Gilgeous-Alexander marque min. 31 points contre les Blazers (1,86) : quelques jours après leur victoire à Los Angeles, les Lakers retrouvent le Jazz à Utah. L’équipe est au complet avec le retour de LeBron James, et Luka Doncic continue de jouer comme un MVP. On voit donc logiquement une victoire de LA dans le temps réglementaire, d’autant plus que le Jazz reste sur 6 défaites en 8 matchs. Avec ça, on imagine aussi Shai Gilgeous-Alexander faire du Shai Gilgeous-Alexander, c’est-à-dire dépasser la trentaine de points contre Portland. SGA tourne à 32 points de moyenne cette saison, a atteint les 31 points lors de 5 des 9 derniers matchs, et a planté 35 pions aux Blazers début novembre. De plus, l’excellent défenseur de Portland Jrue Holiday est forfait.



C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).