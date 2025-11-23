Triste nouvelle dans le monde de la NBA ce week-end : Rodney Rogers, Sixième Homme de l’Année en 2000, est décédé à l’âge de 54 ans.

La nouvelle a été annoncée par l’université de Wake Forest, où Rogers s’était fait un nom jusqu’à être sélectionné à la neuvième place de la Draft NBA 1993.

Rogers est décédé à la suite de complications liées à son terrible accident de quad en 2008, accident qui avait touché sa moelle épinière et après lequel il était paralysé à partir des épaules.

The NBA family is deeply saddened by the passing of Rodney Rogers. Rodney earned the Sixth Man of the Year Award while playing for the Phoenix Suns and was a beloved teammate during his 12-year NBA career. He will be remembered not only for his achievements on the court but… pic.twitter.com/BeA3Omdq4L

— NBA (@NBA) November 22, 2025

Monstre physique dans ses jeunes années, Rodney Rogers a évolué en NBA de 1993 à 2005, décrochant au passage un titre de Sixième Homme de l’Année chez les Phoenix Suns (2000) et participant aux Finales NBA avec les New Jersey Nets (2003).

Outre sa carrière honorable de basketteur, Rogers a surtout laissé une trace à travers son combat face à la paralysie après 2008, inspirant – à travers sa fondation – les victimes de blessure à la moelle épinière.

R.I.P.

Remembering Rodney Rogers (1971-2025) pic.twitter.com/7jrOEnKO8N

— NBA History (@NBAHistory) November 23, 2025