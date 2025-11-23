En plantant 55 points hier soir à Charlotte, James Harden a inscrit encore un peu plus son nom dans le livre des meilleurs scoreurs all-time. Il est désormais dans le Top 3 NBA au nombre de matchs à 50 pions en carrière.

25.

Depuis le début de sa carrière en 2009, James Harden a atteint la barre de 50 points à 25 reprises. C’est autant que la légende des Lakers Kobe Bryant, et c’est le troisième plus gros total de l’histoire derrière Michael Jordan (31) et l’intouchable Wilt Chamberlain (118).

James Harden est aussi le seul joueur NBA en activité à posséder un record de franchise au scoring dans deux équipes différentes : les Clippers et les Rockets. Enfin, le Barbu est devenu hier le quatrième joueur le plus vieux à scorer minimum 55 points dans un match, derrière Stephen Curry, LeBron James et Kobe Bryant.

À 36 ans passés, Harden réalise un énorme début de saison (28,4 points et 8,5 passes en moyenne), au contraire de son équipe des Clippers qui a perdu 11 de ses 16 premiers matchs…