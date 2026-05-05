Knicks – Sixers (137-98) : New York démolit Philly d’entrée, 1-0 dans la série !

Les Knicks ont oblitéré Philadelphie dans ce Game 1 ! Jalen Brunson a été énorme (35 points) tout comme la réussite au tir de son équipe (63%). Copie parfaite pour la Grosse Pomme. Les Sixers devront faire mieux au Match 2 !

Première mi-temps très largement dominée par les locaux. Philly a bien tenté un coup tactique, qui pour le coup tenait du génie. Mettre KAT en galère de fautes pour forcer Mike Brown à faire rentrer Mitchell Robinson sur le parquet avant d’envoyer volontairement ce dernier sur la ligne des lancers. Résultat, 0/4 pour Mitch, stratégie réussie mais qui ne suffira pas à contenir l’immense réussite des Knicks au tir.

13 sur 20 dans le premier quart, 29 sur 44 à la mi-temps (66%). Les Sixers ont essayé de tenir tant bien que mal sur les 10 premières minutes mais OG Anunoby a mis un premier run de 7 points pour prendre le large en fin de premier. Avant que la tendance ne se poursuive tout le long du deuxième jusqu’à l’explosion du 3-points au quasi buzzer de Jalen Brunson (27 pions à la mi-temps !!!).

Les highlights de l’énorme première mi-temps de Jalen Brunson ! 🎥 pic.twitter.com/SDgFDGUF5n

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2026

La Grosse Pomme domine derrière la masterclass de son capitaine, 74-51 à la mi-temps… et ça ne s’est jamais arrêté.

New York a entamé la seconde période avec la même recette à base de grosse baraka au tir. Pas grand-chose à dire de plus, l’écart est monté jusqu’à 31 points avant que Philly n’agite le drapeau blanc en mettant ses cadres au repos dès le milieu du troisième quart. Ça nous a au moins permis de voir une séquence IMMONDE d’isolation signée Dédé Drummond, peut-être ce qu’il y a eu de plus divertissant sur cette deuxième mi-temps.

Ça fait donc 1-0 pour les Knicks qui pouvaient difficilement rêver d’une meilleure entame de série. Attention tout de même à ne pas prendre ces Sixers pour acquis. Déjà car la clique de Tyrese Maxey a prouvé contre les C’s qu’elle avait du répondant, mais aussi parce que New York ne tirera certainement pas à plus de 65% de réussite sur toute la série. Va pas falloir se voir trop beau dans la Big Apple mais quel premier match !

Rendez-vous dans la nuit de mercredi à jeudi, à 1h du matin, pour le Game 2 !