Dallas béni par les dieux du basket : 1er choix à la Draft NBA… et WNBA !

Alors que la ville de Dallas semblait maudite depuis le transfert de Luka Doncic en février dernier, les dieux du basket ont décidé de lui apporter une grosse bouée de sauvetage, offrant aux deux franchises de basket locales – les Mavs en NBA et les Wings en WNBA – le droit de sélectionner en premier à la Draft.

Il y a un mois quasiment jour pour jour, les Dallas Wings sélectionnaient Paige Bueckers avec le premier choix de la Draft WNBA, obtenu grâce à la Loterie après une horrible saison à 31 défaites en 40 matchs.

Cette nuit, les Dallas Mavericks ont remporté à leur tour le premier choix à la Loterie NBA, premier choix qui leur permettra d’obtenir Cooper Flagg à la Draft à la fin du mois de juin.

Sacré alignement de planètes !

C’est seulement la deuxième fois dans l’histoire qu’une franchise NBA et WNBA de la même ville remportent le premier choix de la Draft la même année. Cleveland avait eu une chance similaire en 2003.

Quand on connaît les superbes qualités de Paige Bueckers, et l’énorme potentiel de Cooper Flagg, il y a de quoi avoir le sourire à Dallas aujourd’hui pour les fans de balle orange.

Cela n’effacera pas la douleur ayant accompagné le transfert de Luka Doncic en février, mais au moins la ville texane a de quoi regarder vers l’avant désormais.

